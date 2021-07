En speleman och hans livs instrument

Lars-Håkan Eriksson föddes 1957 på andra våningen i Nilssons tvätteri i Södra Söre, Lit.

Lars-Håkans mor hade två morbröder som var duktiga fiolspelare, Henrik och Ola Gerhardt Henriksson. Ola Gerhardt var riksspelman och konstnär med bland annat "Jämtkluringar".

När Lars-Håkan (L-H) var 9 år tog musikintresset fart och då hade familjen flyttat till Svenstavik, men i grundskolan var det obligatoriskt med blockflöjt första året. Sedan skulle eleven spela mandolin. Musikläraren, den kände låtskrivaren, Alfred Rönnqvist som också var riksspelman, boende i Österåsen, Åsarna, ville att fiolspelandet skulle börja direkt och L-H fick därför låna en fiol av musikläraren, som passade som hand i handsken.

Det var inte på modet att spela fiol i slutet av 60-talet. L-H blev ofta retad av andra elever. Det var elgitarr och trummor som gällde! Han fick ofta smyga med fiollådan till och från skolan.

Lars-Håkans mormor Anna, syster till Ola Gerhardt, gav sitt barnbarn en mycket fin julklapp 1968, en tysk 1800-tals fiol, som används i huvudsak än i dag.

1970 fick L-H, 13 år gammal, vara med på sin första spelmansstämma i Offerdal och så blev Ola Gerhardt, Karl Ersa och L-H ett stående inslag vid Tistegårdens hembygdsfest i Häggenås. Vid 20 års ålder valdes L-H in i dåvarande Heimbygdas spelmansförbunds styrelse, där han planerade och samarbetade med länets hembygdsföreningar. Under 70-talet blev dragspelaren Gunnar Olofsson från Storsved, Brånan en ny bekantskap. Sedan vidtalades Peter Nääs, gitarr och Per-Johan Ahlzén, bas och orkestern fick namnet "Lars-Håkans" som gäller än i dag. Efter en tid kom Peters yngre broder Michael med på trummor och sång. 1982 spelade Lars-Håkans vid SM i hambodans i Furuvik.

1984 upphörde Lars Håkan orkester på grund av L-H:s vidareutbildning inom skogsnäringen.

1988 var så dags för en ny orkester med Rolf Johansson, Aspås som startkarl. Förutom L-H var det Bo Eklund, dragspel, Göran Melin, gitarr, Pelle Staflin bas och så småningom anslöt dragspelaren Willy Wiklund och trumslagaren Jörgen Eklund. Orkestern döptes till "Caféorkestern" eftersom de började som husband på musikcaféer i Aspås sockenstuga.

C-orkestern permitterades efter tio år eftersom kärleken flyttade L-H till Åsarna och så började en ny speltid tillsammans med förre ICA- handlaren Iwan Johnsson, Svenstavik, Hans-Erik Hansson bas och Jan Johansson gitarr, båda från Skucku.

Det fanns ett uppdämt behov av L-H:s musikrepertoar, vilket fick till följd att den första cd:n kom 2009 och den andra 2013, mycket populära!

Vid sidan av L-H:s orkester hade 2012 frugan Elisabeth, som då var präst i Föllinge knutit kontakter över gränsen med makarna Toril och Bjørnar Holand från Nordli som hade medverkat vid en kvällsandakt i Storholmsjö.

Allt stämde mellan Bjørnar och L-H, eftersom bådas förebilder var och är Bröderna Lindqvist och så blev en tur till Storholmsjö och Nordli där Bjørnars spelkompisar Jan Totland, Sörli och Birger Håpnäs från Snåsa anslöt vid spelningen på Nordli Gästgivargård. En ny norsk/svensk orkester hade bildats med namnet "Grenslåt".

Vid en spelning i Hell, Stjørdal, var Folke Lindqvist med och mottog "Go´fotpriset" och valdes också in ”Gammaldansens Hall of Fame” i Sjöbygda, Selbu.

L-H hade redan 2004 flyttat till Norderåsen, Häggenås vilket innebar mycket resande med orkestern.

L-H gläds mycket åt att sonen Lars Axel, 23, nu har mönstrat in med ett italienskt dragspel av märket "Zero Zette B 26 C", och med Ove Sundin, Hammerdal som mentor.

Sonens inträde har naturligtvis gått via fiolspel, vad annars säger läromästaren Lars-Håkan som under juli månad tillsammans med Lars-Axel har spelat vid Norderåsens hembygdsgård, Sundsjö och Stuguns kyrkor samt Åsarna gamla kyrka.

Flera njutbara musikstunder kommer under augusti månad, säger fiolspelmannen som har spelat i 55 år.

Sture Björk