En medalj till Jämtland under O-ringen – se hur det gick för länslöparna i hettan

Total resultat efter alla etapper:

D21 Elit, 9,560 m, 62 deltagare:

1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 4:11:52, 2) Sara Hagström, IFK Göteborg Orientering, +33:01, 3) Johanna Öberg, OK Linné, +35:16.

H21 Elit, 11,320 m, 61 deltagare:

1) Ruslan Glebov, OK Ravinen, 4:29:25, 2) Emil Svensk, Stora Tuna OK, +1:56, 3) Albin Ridefelt, OK Linné, +3:37.

D20 Elit, 7,140 m, 78 deltagare:

1) Isa Envall, IK Hakarpspojkarna, 3:49:48, 2) Anine Lome, Hamar OK (NOR), +2:31, 3) Victoria Bjørnstad, IFK Göteborg Orientering, +5:11.

H20 Elit, 8,630 m, 101 deltagare:

1) Axel Granqvist, OK Ravinen, 3:58:15, 2) August Mollén, OK Denseln, +2:50, 3) Aston Key, Spurposting Australia (AUS), +4:04.

D18 Elit, 6,010 m, 103 deltagare:

1) Hanna Lundberg, OK Renen, 3:15:52, 2) Alva Sonesson, Falköpings AIK OK, +10:30, 3) Jenny Baklid, Konnerud IL (NOR), +11:14.

H18 Elit, 6,960 m, 108 deltagare:

1) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, 2:54:48, 2) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, +4:46, 3) Søren Thrane Ødum, IFK Göteborg Orientering, +13:30.

D21 Lång, 7,890 m, 43 deltagare:

1) Rebecka Lindberg, OK Roslagen, 4:54:28, 2) Hilda Forsgren, OK Linné, +2:56, 3) Maria Magnusson, Sävedalens AIK, +9:53.

H21 Lång, 10,400 m, 111 deltagare:

1) Jonas Leandersson, Södertälje-Nykvarn OF, 5:04:27, 2) Vegard Gulbrandsen, Asker SK (NOR), +15:56, 3) Rickard Börjesson, Malungs OK Skogsmårdarna, +16:06.

D21, 6,340 m, 131 deltagare:

1) Simone Niggli, OL Norska (SUI), 3:55:01, 2) Agnes Leo, Göteborg-Majorna OK, +19:53, 3) Frida Bakkman, IFK Göteborg Orientering, +25:49, 90) Helena Olsson, Brunflo IF, +2:09:15.

H21-1, 8,080 m, 113 deltagare:

1) Rasmus Palmqvist Aslaksen, IFK Lidingö SOK, 4:12:55, 2) Erik Berzell, Järla Orientering, +3:30, 3) Ivar Lundanes, IL Tyrving (NOR), +4:22, 59) Erik Söderhjelm, Litsbygdens SK, +1:45:39.

H21-2, 8,220 m, 112 deltagare:

1) Ari-Pekka Lassila, do, 4:15:56, 2) Sindre Østgulen Deisz, Ntnui (NOR), +1:07, 3) William Pommer, Stora Tuna OK, +3:01.

D21 Kort-1, 4,270 m, 115 deltagare:

1) Gunvor Hov Høydal, Fossum IF (NOR), 2:39:26, 2) Julia Lauri, OK Tisaren, +8:01, 3) Emma Bergman, OK PAN-Kristianstad, +11:06, 24) Marie Ohlsson, OK Storsjön, +48:22, 33) Monika Söderhjelm, Litsbygdens SK, +1:04:10, Evelina Wallentin, Östersunds OK, Felstämplat.

D21 Kort-2, 4,280 m, 126 deltagare:

1) Outi Hytönen, Kangasala SK (FIN), 2:38:55, 2) Johanna Sanderi, IFK Lidingö SOK, +6:31, 3) Nicole Ljungdahl, OK PAN-Kristianstad, +6:51.

H21 Kort-1, 5,990 m, 152 deltagare:

1) Anders Nordberg, Nydalens SK (NOR), 2:55:23, 2) Vegard Jarvis Westergård, Ntnui (NOR), +6:41, 3) Bojan Blumenstein, Nydalens SK (NOR), +11:24, 118) Gustav Ydén, Östersunds OK, +4:19:38.

H21 Kort-2, 5,970 m, 139 deltagare:

1) John Börjesson, Malungs OK Skogsmårdarna, 3:08:31, 2) Karl Walheim, Ärla IF, +0:14, 3) Fredrik Edén, IFK Göteborg Orientering, +1:11, 94) Mattias Hallmans, Frösö IF, +2:42:29.

D20, 4,850 m, 81 deltagare:

1) Sandra Boström, OK Linné, 3:41:52, 2) Tina Tiefenboeck, Naturfreunde Wien Orienteering Team (AUT), +7:27, 3) Clare Stansfield, Edinburgh University Orienteering Club (GBR), +15:20, 48) Agnes Mattsson, Tandsbyns IF, +1:58:08, 61) Linnea Sahlin, OK Vildhussen, +3:25:59.

H20, 6,480 m, 90 deltagare:

1) Eskil Frøisland, Vang OL (NOR), 3:33:51, 2) Felix Persson, Haninge SOK, +3:16, 3) Daniel Rönnqvist, OK Linné, +12:57.

D17-20 Kort, 4,590 m, 50 deltagare:

1) Hanna Nysæter, Skien OK (NOR), 3:50:49, 2) Rebecca Harden, FK Boken, +6:10, 3) Jenny Jakobsson, Gamleby OK, +14:30.

H17-20 Kort, 4,910 m, 49 deltagare:

1) Axel Nalbin, Mullsjö SOK, 3:22:26, 2) Mathias Vindal, Freidig (NOR), +7:49, 3) Hannes Rosendahl, IF Marin Väst, +28:20.

D18, 4,570 m, 140 deltagare:

1) Lotta Weyhenmeyer, IF Thor, 3:26:41, 2) Ida Jussila, Tampereen Pyrintö (FIN), +10:58, 3) Hélène Champigny, ACA (FRA), +12:53.

H18, 6,070 m, 186 deltagare:

1) Niilo Syrjälä, Lounais-Hämeen Rasti (FIN), 3:25:30, 2) Anton Hänström, Täby OK, +8:55, 3) Hugo Mandinger, Trollhättans SOK, +11:27, 91) Axel Hedström, Östersunds OK, +1:14:33, 126) Tor Rönnestrand, Frösö IF, +1:46:32.

D16, 4,100 m, 183 deltagare:

1) Lisa Åkesson, Markbygdens OK, 2:41:39, 2) Klara Åkerman Sjöström, Västerås SOK, +4:12, 3) Alina Niggli, O Jura (FRA), +4:26, 97) Flisa Ravald, Östersunds OK, +1:35:42, 172) Klara Göransson, Åsarna IK, +5:39:03.

H16, 5,150 m, 164 deltagare:

1) Mark Tutynin, Russmolensk (RUS), 2:48:54, 2) Hugo Kindborn, OK Hällen, +0:10, 3) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, +0:58, 139) Vidar Bäckman, Frösö IF, +2:40:40.

D16 Kort, 3,680 m, 32 deltagare:

1) Aleksandra Polhresnaia, Baltiyskiy Bereg (RUS), 2:55:09, 2) Aiste Demantaviciute, SM Gaja (LTU), +33:25, 3) Daisy York, Peninsula And Plains Orienteers (NZL), +46:47.

H16 Kort, 3,680 m, 46 deltagare:

1) Siro Giannini, OLG Stäfa (SUI), 3:02:24, 2) Pavel Horak Junior, USK Praha (CZE), +2:10, 3) Albin Sjöblom, OK Kåre, +9:21.

D15, 4,010 m, 180 deltagare:

1) Ida Bengtsson, OK Alehof, 2:50:46, 1) Klara Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 2:50:46, 3) Alma Svennerud, Karlskrona SOK, +7:52, 109) Alva Eriksson, Östersunds OK, +1:34:14, 159) Frida Berggren, do, +4:00:44.

H15, 4,860 m, 191 deltagare:

1) Marcus Stenebo, Attunda OK, 2:44:41, 2) Olle Karlsson, IK Hakarpspojkarna, +5:47, 3) Ludvig Lange, Tumba-Mälarhöjden OK, +7:50, 115) Axel Arnesson, Östersunds OK, +1:39:56.

D14, 3,670 m, 162 deltagare:

1) Synne Sandven, Notodden OL (NOR), 2:25:05, 2) Emma Zettervall, Karlskrona SOK, +3:13, 3) Alva Björk, Trollhättans SOK, +5:54, 47) Hanna Lindqvist, Östersunds OK, +43:17, 72) Elsa Arnesson, do, +1:06:03, 106) Filippa Bernsten, do, +1:43:30.

H14, 3,670 m, 196 deltagare:

1) Isak Eskilsson, IK Hakarpspojkarna, 2:00:58, 2) Jussi Ankelo, MS Parma (FIN), +12:44, 3) Niklas Erlandsson, OK Södertörn, +19:21, 130) Björn Rönnestrand, Frösö IF, +1:42:22, 142) Tore Hamberg, Östersunds OK, +1:57:27, 161) Oskar Nowén, Frösö IF, +2:36:34, 164) Joar Bäckman, do, +2:50:52.

D14 Kort, 2,800 m, 50 deltagare:

1) Eline Andrea Vaeng Bernhardsen, IL BUL-Tromsø (NOR), 2:15:31, 2) Viktoriia Iugova, Baltiyskiy Bereg (RUS), +2:19, 3) Astrid Elida Vaeng Bernhardsen, IL BUL-Tromsø (NOR), +11:21.

H14 Kort, 2,800 m, 46 deltagare:

1) Per Hähnel, OL-Team Wehrsdorf (GER), 2:12:11, 2) Alfred Sjödin, OK Tisaren, +5:24, 3) Malte Hellgren, IF Thor, +10:40.

D13, 3,670 m, 171 deltagare:

1) Lovisa Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 2:31:35, 2) Henriette Radzikowski, O-Motion (SUI), +5:41, 3) Cajsa Alenius, Nyköpings OK, +10:12, 143) Stina Eriksson, Åsarna IK, +2:58:09.

H13, 3,670 m, 183 deltagare:

1) Marcus Lamm, Frölunda OL, 2:04:43, 2) Erik Nederheim, Täby OK, +2:27, 3) Ludwig Rosén, Göteborg-Majorna OK, +5:04, 63) Måns Ravald, Östersunds OK, +1:04:02, 106) Olle Hamberg, do, +1:38:51, 153) Toste Wallskog, do, +3:32:12, 158) Rasmus Karlström, Frösö IF, +7:47:10, Herman Göransson, Åsarna IK, Felstämplat.

D12, 3,020 m, 173 deltagare:

1) Irma Westh, Mullsjö SOK, 1:50:01, 2) Hanni Koski, Koovee (FIN), +3:21, 3) Ebba Skullman, Linköpings OK, +11:50, 139) Kajsa Bernsten, Östersunds OK, +2:15:23.

H12, 3,020 m, 157 deltagare:

1) Ludvig Eggöy Markhester, Snättringe SK, 1:40:23, 2) Ted Lagerström, Attunda OK, +0:41, 3) Lauri Lakanen, Koovee (FIN), +1:06, 53) Simon Lindqvist, Östersunds OK, +48:38.

D12 Kort, 2,160 m, 32 deltagare:

1) Ella Matthews, Tullinge SK, 1:45:54, 2) Elena Foidl, Naturfreunde Kitzbühel (AUT), +0:21, 3) Tilda Eriksson, OK Flundrehof, +9:23.

H12 Kort, 2,160 m, 22 deltagare:

1) Felix Prokopetz, Naturfreunde Kitzbühel (AUT), 1:51:44, 2) William Björnbecker, Sjövalla FK, +12:17, 3) Fredric Rydberg, Söders-Tyresö, +32:06, 5) Simon Falkeström, Frösö IF, +39:57, Isak Oscarsson, do, Felstämplat.

D11, 2,940 m, 159 deltagare:

1) Ida Pauler, Skogslöparna, 1:56:29, 2) Felicia Persson, Helsingborgs SOK, +3:51, 3) Helene Scheele, Nydalens SK (NOR), +4:37.

H11, 2,940 m, 152 deltagare:

1) Hjalmar Ingelsbo, OK Tranan, 1:40:10, 2) Malte Granefelt, OK Tyr, +12:04, 3) Atle Kulstad, Skåneslättens OL, +13:39, 102) Arvid Berggren, Östersunds OK, +2:42:17, Nils Rönnestrand, Frösö IF, Felstämplat.

D10, 2,160 m, 175 deltagare:

1) Eira Olsson, Åmåls OK, 1:27:48, 2) Maja Sveder, Domnarvets GoIF, +3:10, 3) Sara Lönn, Halmstad OK, +3:55.

H10, 2,160 m, 225 deltagare:

1) Linus Lindén, Växjö OK, 1:23:13, 2) Anton Arvidsson, Brattås CK, +2:21, 3) Jorin Mohn, OLC Kapreolo (SUI), +3:10, Erik Hedström, Östersunds OK, Felstämplat.

D35, 5,620 m, 37 deltagare:

1) Annica Gustafsson, IFK Lidingö SOK, 3:53:46, 2) Camilla Engstrand, IFK Göteborg Orientering, +5:47, 3) Lina Bergman, OK Skogsfalken, +13:47.

H35, 7,280 m, 72 deltagare:

1) Josef Nordlund, OK Linné, 3:37:18, 2) Tobias Noborn, IFK Göteborg Orientering, +6:52, 3) Andreas Höye, do, +10:56.

D35 Kort, 3,800 m, 91 deltagare:

1) Alexandra Vejedal, Kamrat Och IF KIF, 2:26:50, 2) Stina Haraldsson, Järla Orientering, +1:26, 3) Lina Samor, Lerums SOK, +5:48.

H35 Kort, 5,430 m, 141 deltagare:

1) Markus Martinelle, Söders-Tyresö, 3:00:54, 2) Anders Hedman, Snättringe SK, +5:30, 3) Isak Bergman, OK Skogsfalken, +7:14, 56) Marcus Amren, Östersunds OK, +1:27:42.

D40, 4,350 m, 80 deltagare:

1) Maria Sjölander, OK Rodhen, 3:12:43, 2) Päivi Autio, Hiisirasti (FIN), +1:41, 3) Karolina Hellberg, Sundbybergs IK, +4:06, Camilla Hamberg, Östersunds OK, Felstämplat.

H40, 6,590 m, 118 deltagare:

1) Jani Lakanen, Koovee (FIN), 3:22:11, 2) Mats Troeng, OK Linné, +0:42, 3) Emil Wingstedt, Halden SK (NOR), +6:38.

D40 Kort, 3,490 m, 197 deltagare:

1) Reetta Lakanen, Koovee (FIN), 2:23:54, 2) Malin Sand, Halden SK (NOR), +0:08, 3) Ida Hördegårdh, IFK Göteborg Orientering, +0:16.

H40 Kort-1, 4,800 m, 112 deltagare:

1) Peter Hemmyr, Järla Orientering, 2:38:27, 2) Martin Johnsson, Snättringe SK, +7:13, 3) Robert Wallsten, do, +11:13.

H40 Kort-2, 4,710 m, 106 deltagare:

1) Jostein Andersen, Nydalens SK (NOR), 2:34:35, 2) Kalle Dalin, OK Kåre, +9:18, 3) Johan Hördegårdh, IFK Göteborg Orientering, +9:57, 11) Olle Näslund, Östersunds OK, +25:38.

D45, 4,130 m, 138 deltagare:

1) Gunilla Svärd, IF Thor, 2:50:46, 2) Hanne Sandstad, Freidig (NOR), +0:18, 3) Aud H. Taksdal, Ganddal IL (NOR), +7:42, 34) Erica Johansson, Östersunds OK, +49:33, 88) Anna Hedström Ringvall, do, +2:00:03.

H45-1, 6,020 m, 118 deltagare:

1) Staffan Eriksson, Stora Tuna OK, 3:13:34, 2) Tore Sandvik, Halden SK (NOR), +1:36, 3) Anders Boström, OK Linné, +9:40, 60) Lennart Hamberg, Östersunds OK, +1:30:29.

H45-2, 6,060 m, 124 deltagare:

1) Johan Näsman, Täby OK, 3:10:17, 2) Casper Giding, Kamrat Och IF KIF, +12:50, 3) Jouni Kahelin, Vaajakosken Terä (FIN), +12:58.

D45 Kort-1, 3,400 m, 116 deltagare:

1) Jenny Håkansson, OK Orion, 2:19:20, 2) Eva Hallsten, Täby OK, +9:13, 3) Weronica Zederin, Karlskrona SOK, +18:03.

D45 Kort-2, 3,410 m, 101 deltagare:

1) Louise Göthfors, Göteborg-Majorna OK, 2:18:59, 2) Anna Karin Olm, IF Thor, +12:33, 3) Susanne Andersson, OK PAN-Kristianstad, +12:40.

H45 Kort-1, 4,320 m, 144 deltagare:

1) Håkan Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna, 2:26:15, 2) Per Øyvind Stene, Nydalens SK (NOR), +3:27, 3) Marko Pitkänen, Jämsän Retki-Veikot (FIN), +11:48, 91) Urban Lindgren, OK Storsjön, +1:52:21.

H45 Kort-2, 4,300 m, 143 deltagare:

1) Yuri Omelchenko, OK Orion, 2:29:57, 2) Dan Larsson, OK Tisaren, +6:09, 3) Johan Sundén, Västerås SOK, +13:30.

D50, 3,890 m, 137 deltagare:

1) Cecilia Bratt, OK Orion, 2:38:58, 2) Anette Granstedt, IK Hakarpspojkarna, +4:10, 3) Maria Kleijn, Södertälje-Nykvarn OF, +7:43.

H50-1, 5,580 m, 132 deltagare:

1) Allan Mogensen, OK Ravinen, 3:09:55, 2) Olov Vikström, Sundsvalls OK, +3:31, 3) Lars Håkan Sandvik, Attunda OK, +3:53, 19) Ulf Lindqvist, Östersunds OK, +36:35, 46) Peter Göransson, Åsarna IK, +1:05:52.

H50-2, 5,580 m, 117 deltagare:

1) Gjermund Urset, IL BUL-Tromsø (NOR), 3:03:10, 2) Johan Ivarsson, Freidig (NOR), +2:29, 3) Johan Pettersson, OK Motala, +6:01.

D50 Kort, 3,070 m, 141 deltagare:

1) Ausra Bartkeviciene, SM Gaja (LTU), 2:25:39, 2) Ina Skalberg, Bredaryds SOK, +6:30, 3) Mia Lilja, IFK Lidingö SOK, +8:33, 31) Inger Dahlgren, Östersunds OK, +59:56, 114) Ulrika Willén, do, +2:40:46.

H50 Kort-1, 4,200 m, 117 deltagare:

1) Mats Lilja, OK Älgen, 2:39:57, 2) Martin Johansson, OK Ravinen, +2:47, 3) Per Källvik, Åmåls OK, +8:42, 61) Anders Dahlgren, Östersunds OK, +1:25:02, 68) Erik Willén, do, +1:37:23.

H50 Kort-2, 4,180 m, 120 deltagare:

1) Mats Nylund, Bredaryds SOK, 2:31:09, 2) Erik Norin, Sundsvalls OK, +7:29, 3) Stefan Djurstedt, Eksjö SOK, +8:33, Stefan Eriksson, Åsarna IK, Felstämplat, Bertil Nordqvist, Fältjägarnas IF, Felstämplat, Roger Krohn, do, Felstämplat.

D55, 3,820 m, 84 deltagare:

1) Katarina Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 2:43:27, 2) Laila B.Höglund, FK Herkules, +16:46, 3) Ingrid Alexandersson, Stora Tuna OK, +17:20, 60) Camilla Gillström, Östersunds OK, +2:46:59.

H55, 5,220 m, 157 deltagare:

1) Mats Hellstadius, Södertälje-Nykvarn OF, 2:50:03, 2) Lasse Jansson, Gävle OK, +13:25, 3) Joacim Ingelsson, OK Hammaren, +16:18.

D55 Kort, 2,750 m, 97 deltagare:

1) Carina Sandberg, Säterbygdens OK, 2:29:32, 2) Anna-Birgitta Gustafsson, OK Tylöskog, +5:58, 3) Sara Snogerup Linse, Lunds OK, +20:06, 75) Agneta Samuelsson, Fältjägarnas IF, +2:48:58.

H55 Kort, 3,880 m, 168 deltagare:

1) Per-Erik Rönnestrand, Frösö IF, 2:40:07, 2) Martin Johansson, OK Orion, +0:10, 3) Bengt Werdin, OK Älvsjö-Örby, +2:50, 119) Mats Lundqvist, Östersunds OK, +1:46:04.

D60, 3,430 m, 71 deltagare:

1) Elisabeth Fries, Umeå OK, 2:45:46, 2) Lena Larsson, Sala OK, +22:13, 3) Grete Synnøve Borge Hovi, Skien OK (NOR), +25:45, 34) Kristina Hammarfalk, Östersunds OK, +1:14:48.

H60, 4,600 m, 111 deltagare:

1) Knut Wiig Mathisen, Porsgrunn OL (NOR), 2:54:48, 2) Stefan Nyberg, Avesta OK, +4:03, 3) Warren Key, Spurposting Australia (AUS), +5:42, 84) Kjell-Erik Sahlin, OK Vildhussen, +2:23:07.

D60 Kort, 2,570 m, 54 deltagare:

1) Anne-Christine Schunnesson, Attunda OK, 2:54:27, 2) Vivianne Axton, OK Klemmingen, +28:16, 3) Karin Ivarsson, Haninge SOK, +30:17, 28) Eva Rönnestrand, Frösö IF, +1:22:18, 38) Maria Andersdotter, Brunflo IF, +1:41:26.

H60 Kort, 3,670 m, 98 deltagare:

1) Lennart Larsson, Hestra IF, 2:28:34, 2) Tommy Holmér, Väsby OK, +5:39, 3) Lars-Gunnar Nilsson, Eksjö SOK, +14:11.

D65, 3,330 m, 30 deltagare:

1) Ing-Marie Brander Strand, Göteborg-Majorna OK, 2:56:37, 2) Inger Onsbring, Eskilstuna OL, +11:22, 3) Christina Hjertson, OK Linné, +30:02.

H65, 4,250 m, 80 deltagare:

1) Clas Fries, Umeå OK, 2:55:25, 2) Peter Lidholm, IFK Hedemora OK, +4:45, 3) Francesco Guglielmetti, GOLD Savosa (SUI), +9:09.

D65 Kort, 2,360 m, 50 deltagare:

1) Marita Samuelsson, Sundbybergs IK, 2:55:48, 2) Gudrun Nilsson, Lunds OK, +9:38, 3) Lena Söderberg, OK Skogsfalken, +19:55.

H65 Kort, 3,310 m, 110 deltagare:

1) Kent Törnqvist, Karlskrona SOK, 2:32:05, 2) Kent Granqvist, Västerviks OK, +10:04, 3) Lars Janlöv, IF Åland (FIN), +12:05, 72) Seth Persson, Fältjägarnas IF, +1:35:35.

D70, 2,830 m, 35 deltagare:

1) Karin Gustafsson, Strängnäs-Malmby OL, 2:30:56, 2) Britt Linnea Eriksson, Sala OK, +30:56, 3) Maria Ehn, Tullinge SK, +54:19.

H70, 3,480 m, 88 deltagare:

1) Lars-Åke Wall, OK Tisaren, 2:46:37, 2) Jouni Savelainen, Helsingin Suunnistajat (FIN), +9:23, 3) Hans Aurell, Gävle OK, +18:03.

D70 Kort, 2,210 m, 41 deltagare:

1) Britta Eklund, Trosabygdens OK, 2:49:16, 2) Gunvor Sandberg, Bromma-Vällingby SOK, +10:37, 3) Margareta Löfqvist, Västerås SOK, +15:17.

H70 Kort, 2,730 m, 102 deltagare:

1) Håkan Gustafsson, Boxholm-Mjölby OL, 2:48:07, 2) Börje Wahlgren, Sundbybergs IK, +2:05, 3) Alf Lindberg, Köping-Kolsva OK, +2:39, 14) Chip Lundström, Frösö IF, +24:13, 64) Gunnar Hedberg, Åre OK, +1:49:38, Per Hedman, Östersunds OK, Felstämplat.

D75, 2,510 m, 21 deltagare:

1) Carol McNeill, Lakeland Orienteering Club (GBR), 2:55:16, 2) Ing-Marie Mozélius, Stora Tuna OK, +1:56, 3) Lena Leandersson, Älvdalens IF OK, +4:03.

H75, 3,130 m, 54 deltagare:

1) Leif Strandberg, Gustavsbergs OK, 3:01:39, 2) Kalle Johansson, OK Skogshjortarna, +5:28, 3) Göran Andersson, Stigmännen Karlshamns OK, +14:47.

D75 Kort, 2,090 m, 26 deltagare:

1) Evy Nord, Södertälje IF, 2:38:50, 2) Gull Svensson, Örkelljunga FK, +38:50, 3) Torill Svendsen, Frosta OK, +52:13.

H75 Kort, 2,300 m, 64 deltagare:

1) Björn Linnersjö, OK Orion, 2:39:44, 2) Per-Ivar Möllberg, Arboga OK, +11:18, 3) Rune Rådeström, Snättringe SK, +20:21, Lennart Berggren, Östersunds OK, Felstämplat.

D80, 2,310 m, 5 deltagare:

1) Birgitta Thunell, IFK Lidingö SOK, 2:53:13, 2) Ann Sjöberg, Enebybergs IF, +45:43, 3) Karin Lexell, OK Torfinn, +2:00:12.

H80, 2,760 m, 43 deltagare:

1) Roland Karlsson, Ronneby OK, 2:39:38, 2) Gunnar Østerbø, Freidig (NOR), +1:01, 3) Svante Nyström, Västerbergslagens OL, +15:41.

H85, 2,230 m, 18 deltagare:

1) Göran Larsson, Södertälje-Nykvarn OF, 2:45:20, 2) Rolf Anderson, Rimbo SOK, +16:55, 3) Alf Lundkvist, OK Tor, +21:47.

H90, 1,920 m, 1 deltagare:

1) Curth Svensson, Skåneslättens OL, 5:14:57.

D21 Motion, 4,520 m, 52 deltagare:

1) Anna Linde, OK Linné, 3:39:40, 2) Esmeralda Svenningsson, Tullinge SK, +6:35, 3) Tove Sundh, Sundbybergs IK, +33:17.

H21 Motion, 5,500 m, 46 deltagare:

1) Jonas Bäckström Arlestedt, Malungs OK Skogsmårdarna, 3:27:00, 2) Tobias Karlsson, OK Landehof, +1:12:33, 3) Oskar Eklund, Målilla OK, +1:19:46.

D35 Motion, 3,950 m, 48 deltagare:

1) Nataliya Potopalska, X (other), 3:07:28, 2) Charlotte Lundström, +7:25, 3) Diana Brandberg, Fagersta OK, +42:00.

H35 Motion, 5,320 m, 29 deltagare:

1) Peter Wihan, FPI (DEN), 4:15:51, 2) Rickard Schön, Lunds OK, +26:55, 3) Anders Jans, Hagaby GoIF Örebro, +26:57.

D40 Motion, 3,800 m, 97 deltagare:

1) Johanna Härwell, Andrarums IF, 3:36:53, 2) Therese Blom, OK Nackhe, +10:41, 3) Maria Wikström, OK Hammaren, +18:58.

H40 Motion, 5,130 m, 50 deltagare:

1) Martin Stegmark, Halmstad Garnisons IF, 4:15:46, 2) Jørgen Breivold, Ganddal IL (NOR), +14:31, 3) Håkan Gustavsson, IK Vista, +20:18.

D45 Motion, 3,510 m, 106 deltagare:

1) Anna Ås, Lunds OK, 3:42:03, 2) Mervi Holster-Hemmi, SK Pohjantähti (FIN), +12:29, 3) Kerstin Olvegård, FK Göingarna, +14:36, 5) Hanna Falkeström, Frösö IF, +32:43, 27) Ylva Nowén, do, +1:15:51.

H45 Motion, 4,260 m, 79 deltagare:

1) Gary Larsson, OK Skogshjortarna, 3:06:26, 2) Lars Kullman, OK Alehof, +25:08, 3) Daniel Bjärsvik, IK Hakarpspojkarna, +30:51, 35) Peter Wallskog, Östersunds OK, +2:00:22.

D50 Motion, 3,230 m, 75 deltagare:

1) Monica Malmén, OK Älgen, 3:33:18, 2) Ulrika Ribbholm, OK Njudung, +0:50, 3) Ingela Rönnestrand, Frösö IF, +16:04, 24) Åsa Lindqvist, Östersunds OK, +55:36, 32) Anna Krohn, Fältjägarnas IF, +1:11:22, 61) Susanne Lingblom, OK Storsjön, +2:41:36.

H50 Motion, 4,110 m, 56 deltagare:

1) Bjørn-Willy Arntzen, Lierbygda O-Lag (NOR), 3:02:24, 2) Peter Edman, Korsnäs IF OK, +17:48, 3) Hans-Åke Falkeström, Frösö IF, +47:17.

D55 Motion, 3,050 m, 46 deltagare:

1) Gabriela Egerup, Tullinge SK, 3:45:17, 2) Annika Johansson, OK Stigen, +20:39, 3) Elisabeth Olsson, Älvdalens IF OK, +25:45, 36) Madeléne Wallentin, Östersunds OK, +5:34:01.

H55 Motion, 3,810 m, 45 deltagare:

1) Ola Olsson, IK Hakarpspojkarna, 3:31:20, 2) Per-Gunnar Johansson, OK Reftele, +21:46, 3) Vesa Vilppula, IFK Brattfors, +30:50.

D60 Motion, 2,960 m, 39 deltagare:

1) Lillemor Nyberg, Kristinehamns OK, 3:42:03, 2) Eva Bohm, OK Vildhussen, +32:12, 3) Britt Björklund, Bjursås OK, +41:24.

H60 Motion, 3,510 m, 24 deltagare:

1) Leif Bergman, Södertälje-Nykvarn OF, 3:26:29, 2) Jan Lindström, Örnsköldsviks OK, +3:01, 3) Nils-Olov Hagelin, +11:24, 8) Peter Zwahlen, Östersunds OK, +1:12:59.

D65 Motion, 2,630 m, 34 deltagare:

1) Dagny Jonsson, OK Letstigen, 4:17:14, 2) Tove Straarup, Horsens OK (DEN), +4:55, 3) Gunnel Litzell, OK Kullingshof, +12:06.

H65 Motion, 3,190 m, 35 deltagare:

1) Per Erik Fogel, Västerås SOK, 3:13:01, 2) Per Edén, OK Kåre, +23:20, 3) Sölve Andersson, Bredaryds SOK, +25:08.

D70 Motion, 2,470 m, 26 deltagare:

1) Annastina Högemo Karlsson, SOK Aneby, 4:15:12, 2) Britt-Marie Eriksson, OK Grip, +3:43, 3) Astrid Johannesson, Helsingborgs SOK, +6:13, Anna Berggren, Östersunds OK, Felstämplat.

H70 Motion, 2,980 m, 28 deltagare:

1) Johannes Lindgren, Värend GN OL, 4:02:07, 2) Bo Johansson, OK Stigen, +7:08, 3) Tommy Gustavsson, Östra Almby FK, +8:23.

D80 Motion, 2,300 m, 4 deltagare:

1) Birgitta Berg, Garda OK, 5:31:07, 2) Monica Forsberg, IBM Club Sweden, +5:24.

H80 Motion, 2,300 m, 5 deltagare:

1) Kjell Andersson, Sundsvalls OK, 3:17:15, 2) Boy Nyman, Vandrarringen, +1:02:26, 3) Stellan Helgesson, Markbygdens OK, +1:18:01.

U1, 2,010 m, 230 deltagare:

1) Noel Hedman, Snättringe SK, 1:08:21, 2) Wilma Wallsten, do, +5:43, 3) Albin Rundblad, Främmestads IK, +6:44.

U2, 2,160 m, 223 deltagare:

1) Zeb Macahan Millbourn, OK Skogsfalken, 1:31:47, 2) Anja Niggli, OL Norska (SUI), +10:27, 3) Lars Niggli, do, +13:56, 113) Elias Falkeström, Frösö IF, +1:38:23, 154) Sigrid Ohlsson, OK Storsjön, +2:13:42.

Inskolning, 1,750 m, 140 deltagare:

Klara Stenmark-Rönnestrand, Frösö IF, Godkänd.

Svår 7,5, 7,350 m, 18 deltagare:

1) Konrad Płóciennik, UKS Azymut Pabianice (POL), 5:04:20, 2) Łukasz Gryzio, do, +7:39, 3) Tomasz Tkaczuk, do, +25:50.

Svår 5,0, 4,760 m, 58 deltagare:

1) Johan Herbst, Västerås SOK, 3:10:30, 2) Martin Juhlin, do, +11:05, 3) Jørgen Schjølberg, Tynset IF (NOR), +12:31, 19) Per Röst, OK Storsjön, +1:26:01, 45) Richard Engholm, Tandsbyns IF, +3:01:34.

Svår 3,5, 3,590 m, 72 deltagare:

1) Jenny Nilsson, OK Tyr, 2:48:00, 2) Ulf Lundberg, Kalmar OK, +3:11, 3) Pontus Sjöholm, OK Norrvirdarna, +8:42, 9) Marie Rönnestrand, Frösö IF, +22:42.

Svår 2,5, 2,320 m, 23 deltagare:

1) Ella Karlsson, Snättringe SK, 2:24:50, 2) Hanna Gabrielsson, Kungälvs OK, +11:23, 3) Jensine Svensson, Finspångs SOK, +17:11.

Medelsvår 6,0, 5,740 m, 37 deltagare:

1) Herkko Plit, Espoon Suunta (FIN), 4:08:01, 2) Markus Ritala, Tampereen Pyrintö (FIN), +19:37, 3) Henrik Sahlström, Främmestads IK, +23:24.

Medelsvår 5,0, 4,860 m, 34 deltagare:

1) Mats Karlström, Frösö IF, 3:57:58, 2) Leo Eneroth, Lunds OK, +7:38, 3) Bernd Käding, Kaulsdorfer OLV (Berlin) (GER), +36:16, 5) Erik Rönnestrand, Frösö IF, +39:10, 9) Jakob Wickenberg, Östersunds OK, +55:58, 15) Charlotta Nilsson, Frösö IF, +1:54:47.

Medelsvår 4,0, 3,860 m, 79 deltagare:

1) Kristian Eriksson, Markbygdens OK, 3:16:07, 2) Marcus Branell, Ryda SK, +5:22, 3) Fanny Brodin, Istrums SK, +6:19, 10) David Lidström Hultén, Frösö IF, +46:38.

Medelsvår 3,3, 3,060 m, 125 deltagare:

1) Klas Bogsjö, Helsingborgs SOK, 2:22:12, 2) Mathias Öström, Malmö OK, +14:07, 3) Lukas Wiberg, Stora Sundby GoIF, +17:20, 5) Kristin Rönnestrand, Frösö IF, +34:05, 53) Hanna Lidström-Hultén, do, +2:05:51.

Medelsvår 2,5, 2,350 m, 33 deltagare:

1) Hanna Arnesson, Lindebygdens OK, 2:27:00, 2) Emma Liliegren, OK Djerf, +32:53, 3) Cecilia Fällström, Skogslöparna, +43:13.

Lätt 10,0, 8,570 m, 42 deltagare:

1) Benjamin Claesson, Jönköpings OK, 5:25:39, 2) Fredrik Johnsson, KFUM Örebro OK, +5:40, 3) Mattias Ossiansson, IK Hakarpspojkarna, +18:24, 7) Magnus Oscarsson, Frösö IF, +1:07:07.

Lätt 5,0, 4,590 m, 69 deltagare:

1) Dina Reitan, Freidig (NOR), 3:51:07, 2) Fredrik Hellqvist, Sundsvalls OK, +8:24, 3) Jon Oscarsson, Frösö IF, +23:15.

Lätt 3,5, 3,210 m, 84 deltagare:

1) Martina Braun, Växjö OK, 2:55:17, 2) Oskar Karlsson, Bredaryds SOK, +6:43, 3) Jiatong CAI, Hangzhou MIGU Orienteering CLUB (CHN), +8:46.

Lätt 2,5, 2,390 m, 49 deltagare:

1) Simon Persson, OK Gränsen, 2:40:38, 2) Ann-Christin Snickars, Närpes OK (FIN), +14:07, 3) Frida Josefsson, Väsby OK, +51:13.

3-dagars-Svår 7,5, 7,350 m, 50 deltagare:

1) Jens Wängdahl, IFK Göteborg Orientering, 2:16:07, 2) Jakob Enmark, Södertälje-Nykvarn OF, +0:15, 3) Anders Carlsson, IFK Göteborg Orientering, +14:57, 20) Mats Skott, Åre OK, +1:32:34.

3-dagars-Svår 5,0, 4,760 m, 76 deltagare:

1) Sigrid Alexandersen, Ntnui (NOR), 1:56:41, 2) Anna Wallin, Göteborg-Majorna OK, +1:35, 3) Store-P Gjølstad Røhnebæk, Brandval/Kongsvinger OK (NOR), +2:58.

3-dagars-Svår 3,5, 3,590 m, 54 deltagare:

1) Pär Jansson, IF Thor, 1:51:04, 2) Niklas Wiklund, OK Enen, +3:00, 3) Susanne Granäng, Kungälvs OK, +6:16.

3-dagars-Medelsvår 5,0, 4,860 m, 58 deltagare:

1) Samuel Murray, IFK Lidingö SOK, 2:11:46, 2) Johan Stark, Västerviks OK, +19:31, 3) Göran Wendler, SV Wissenschaft Quedlinburg (GER), +20:15.

3-dagars-Medelsvår 3,3, 3,060 m, 98 deltagare:

1) Nils Swartz, OK Orion, 1:21:29, 2) Maja Ottosson, Mölndal Outdoor IF, +10:14, 3) Hugo Atterbrand, OK Kåre, +11:42.

3-dagars-Lätt 5,0, 4,590 m, 13 deltagare:

1) Signe Palm, OK Linné, 3:00:04, 2) Erik Mölsä, OK Älvsjö-Örby, +26:48, 3) Jonas Rydberg, +32:59.

3-dagars-Lätt 2,5, 2,390 m, 40 deltagare:

1) Edvin Skantze, Sundbybergs IK, 1:13:59, 2) Ebba Stenhag, Nässjö OK, +0:28, 3) Arvid Stark, Västerviks OK, +5:34, 27) Alfons Bergqvist, Åre OK, +1:33:39, 30) Emil Skott, do, +1:53:20.

MTBO D21, 19,420 m, 12 deltagare:

1) Anna Tiderman, Haninge SOK, 6:22:27, 2) Emelie Holmström, Kamrat och IF KIF, +10:29, 3) Karin Gustafsson, Garphyttans IF, +14:37.

MTBO H21, 23,850 m, 15 deltagare:

1) Patrik Svedberg, Gävle OK, 6:35:34, 2) Pär Gustavsson, Göteborg-Majorna OK, +2:54, 3) Oskar Johansson, Västvärmlands OK, +13:34.

MTBO H17-20, 18,630 m, 6 deltagare:

1) Isak Hagberg, Kalmar OK, 6:14:10, 2) Rasmus Täck, OK Hammaren, +14:30, 3) Linus Albinsson, IFK Enskede, +30:53.

MTBO D16, 10,780 m, 5 deltagare:

1) Tilda Palm, IK Hakarpspojkarna, 5:20:20, 2) Karolina Hede, Södertälje-Nykvarn OF, +30:56, 3) Nova Anundborg, Sidensjö IK, +35:43.

MTBO H16, 13,160 m, 10 deltagare:

1) Björn Renner, Haninge SOK, 4:44:10, 2) Aapo Liponkoski, Tampereen Pyrintö (FIN), +3:10, 3) Yaroslav Shvedov, Vipsport.Ru (RUS), +8:03.

MTBO D14, 7,390 m, 5 deltagare:

1) Irma Berg, Domnarvets GoIF, 3:55:24, 2) Vytene Puisyte, IOK Budakalnis (LTU), +27:22, 3) Embla Thorén, Ronneby OK, +4:01:14.

MTBO H14, 7,870 m, 10 deltagare:

1) Tomas Jr. Zrnik, Gigant Orienteering (CZE), 3:36:38, 2) Albin Wollbrand, OK Renen, +31:49, 3) Rasmus Hedar, OK Tor, +35:27.

MTBO D12, 4,760 m, 1 deltagare:

1) Theia Anundborg, Sidensjö IK, 3:31:52.

MTBO H12, 4,990 m, 3 deltagare:

1) Melker Wollbrand, OK Renen, 2:57:12, 2) Mille Langer, OK Roxen, +14:18, 3) Ivar Kahra, Åmåls OK, +18:59.

MTBO D35, 16,100 m, 1 deltagare:

1) Johanna Granath, Tjällmo-Godegårds OK, 7:55:35.

MTBO H35, 19,130 m, 2 deltagare:

1) Mikael Rolker, Tjällmo-Godegårds OK, 8:03:13.

MTBO D40, 16,100 m, 14 deltagare:

1) Marquita Gelderman, North West Orienteering Club (NZL), 5:15:29, 2) Katri Niittymäki, Hiiltomiehet (FIN), +13:01, 3) Karin Wollbrand, OK Renen, +53:35, Britta Brännström, Östersunds OK, Felstämplat.

MTBO H40, 19,130 m, 29 deltagare:

1) Magnus Blåudd, OK Rodhen, 5:37:35, 2) Mika Häkkinen, Hiiltomiehet (FIN), +9:26, 3) Fredrik Arbin, Annebergs GIF, +12:23.

MTBO D50, 13,400 m, 18 deltagare:

1) Monica Kollberg, Eksjö SOK, 5:09:12, 2) Florence Berg, Domnarvets GoIF, +4:29, 3) Carina Svensson, Bredaryds SOK, +5:17.

MTBO H50, 17,070 m, 42 deltagare:

1) Stefan Johansson, OK Kåre, 5:20:07, 2) Steven Hale, do, +13:18, 3) Stefan Kollberg, Eksjö SOK, +17:56.

MTBO D60, 9,570 m, 4 deltagare:

1) Tove Andersen, OK Øst Birkerød (DEN), 5:00:55, 2) Lena Jansson, Garphyttans IF, +34:53, 3) Lisbeth Celander, Kristinehamns OK, +45:48.

MTBO H60, 13,570 m, 34 deltagare:

1) Juhani Jetsonen, OC-Dubhe (FIN), 4:28:05, 2) Müller Peter, Bike-O NWS (SUI), +18:44, 3) Ulf Eriksson, Stora Tuna OK, +22:37.

MTBO H70, 10,070 m, 9 deltagare:

1) Ingemar Löfqvist, Tjällmo-Godegårds OK, 4:57:21, 2) Claes-Göran Lundberg, Ulricehamns OK, +2:25, 3) Claes Lindberg, Lunds OK, +2:27.