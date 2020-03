Emil Jönsson guidade paralympiern Zebastian Modin genom Vasaloppet: ”Åka nio mil utan att se är helt otroligt”

Zebastian Modin slog igenom för den bredare massan under Paralympic-OS i Sotji 2014, där han knep två silver och ett brons i sprint, mixedstafett och 20 kilometer.

Han har sedan dess fortsatt att leverera fler medaljer bland annat under under OS i Pyeongchang 2018, liksom under VM både 2017 och 2019.

Men under söndagen ställdes han inför en av karriärens största utmaningar då han tillsammans med sina tre guider genomförde sitt första Vasalopp.

Hans längsta distanslopp någonsin.

Det här är en mental seger, det har varit riktigt, riktigt tufft

– Jag åkte ju Kortvasan förra veckan och det var ju en helt annat upplevelse kan jag säga. Helt andra spår och väderförhållanden. Det gick inte att slappna av i huvudet en enda stund, berättar Zebastian efter sin målgång.

– Klart jag är trött fysiskt men det som är det värsta för mig är att inte kunna slappna av en gång på fem timmar, det otroligt jobbigt mentalt och jag har rejält ont i huvudet nu, fortsätter han.

Vanligtvis brukar Zebastian Modins tävlingssträckor vara runt 10-20 kilometer, vilket i det första fallet betyder 25-40 minuters djup koncentration.

Att belasta huvudet med samma fokus – fast nu under fem timmar – var betydligt tuffare än vad han trott.

– Det här är en mental seger, det har varit riktigt, riktigt tufft. Ett tag funderade jag på vad jag hade gett mig in på men man får försöka tränga undan dom tankarna.

– Placeringen idag (636:a i totalen) är jag kanske inte jättenöjd med men med tanke på förhållanden så är jag ändå nöjd. Men jag kommer sova som Törnrosa i flera veckor, säger Modin och skrattar högt.

En av "Zebbes" guider genom loppet var Morabekantingen Emil Jönsson-Haag, som dessutom valde att göra sitt eget första Vasalopp vid Modins sida.

En tuff uppgift även för en tidigare landslagsåkare.

Men enligt Jönsson – en ännu större utmaning för en icke-seende.

– Jag provade en gång under loppet att blunda och åka men jag klarade max tre sekunder, det gick bara inte. Det var verkligen sämsta tänkbara före för Zebastian idag, inga spår. Jag menar, ett tag tänkte jag själv: "Fyfan, vad är det här?", återberättar Jönsson.

Han fortsätter.

– När vi körde Kortvasan förra helgen, då var det betongspår, då kunde han (Modin) slappna av i bitar, idag var det raka motsatsen. Han är så grym. Det är så sjukt imponerande.

Fem timmar i mörker, helt i händerna på sina tre guider.

Men i mål kom de tillslut, alla fyra.

På tiden 05:44:10.

– Vi tre (Bryntesson, Ahrlin, Jönsson-Haag) har ju åkt med varsin mikrofon och en högtalare på ryggen i skogen, så ingen han väl kunnat missa oss när vi kommer. Vi har turats om att åka framför eller vid sidan av och pratat med honom varje sekund under fem timmar.

– Att åka fort under Vasaloppet är svårt. Men att inte vara seende – och åka fort – det är ännu svårare. Jag är verkligen full av beundran för "Zebben" att han genomfört det här, säger Jönsson-Haag.

Och hur mår guiden själv?

– Haha... Trött! Ont i ryggen! Men det var så kul så det är det värt.