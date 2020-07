Elisabet Aagård: Varför vill friluftsintresserade män frälsa sina kvinnor?

Mountainbikesäsongen är i full gång. Åres hela bestånd med hyrcyklar har varit uthyrt i veckorna, det har varit en nyhet i byn en tid. Och när vi ändå pratar cykling har jag noterat följande: På diverse forum som samlar intresserade kring just cykling men även toppturande eller klättring kan man råka trilla över följande annonstyp:

”Söker endurohoj till tjejen! En Remedy, stumpjumper/rhyme, genius eller liknande. Från 2017 och framåt ... Hon är 164 cm lång. /Hans”

”Söker topptursutrustning till min flickvän, har åkt lite alpint tidigare men söker nu skidor runt 165-170 och gärna ett par lättare pjäxor, strl 23,5.”

”Tjenare! Min tjej vill testa klättring och söker därför en sele till henne. Vad har ni liggande? Hon drar M eller strl 38 i vanliga kläder.”

Outdoorvärlden verkar i de forum jag följer full av välvilliga män som vill frälsa sina respektive att älska de sporter de själva älskar att utöva. Män, som med sina hjärtans kära vill dela upplevelsen i naturen, av adrenalin, av det meditativa i att söka sig en väg uppför en klippa.

Och det är ju jättefint. Jag önskar såklart alla förälskade par en riktigt god tur! (Även om i princip alla som försökt kombinera kärlek + adrenalintopp + blodsockerfall förr eller senare landar i att ens fritidsintresse, det utövar man ändå allra helst med sina kompisar. Med vissa undantagsfall.)

Men grejen är – jag har aldrig läst annonser av typen ”Maken vill börja rida, söker därför ett par ridstövlar strl 44”. Eller ”Killen vill testa att spela lite badminton, har ni nåt rack över?”

Här famlar jag lite, för om min spaning är korrekt förstår jag inte varför männen så gärna verkar vilja frälsa sina flickvänner men inte tvärtom. Cykling är en av de sporter där faktiskt ungefär lika många män som kvinnor är utövare.

Samma sak gäller för skidåkning och snowboard, med något fler män som utövare i samtliga sporter. Varför män i dessa forum i högre grad verkar annonsera efter grejer till sina tjejer framstår då som än mer förunderligt, om tjejer redan är väl etablerade inom sporten?

Kan det vara så att kvinnor, om vi utgår från en heteronorm, när de faller, även faller för mannens passionerade relation till sitt fritidsintresse, för passionen?

Men varför är då männen inte lika svartsjuka på hennes intresse för handboll, splitboard eller islandshästar?

Och sedan när hon märker att hur hon än vänder och bänder sin egen varelse aldrig kommer att likna en fulldämpad endurohoj/ett mikrobryggeri/en hamiltonstövare, därför måste försöka uppgå i mannens intresse för att få omfamnas av den passionen?

Är det något slags svartsjukedrama som ligger bakom? Men varför är då männen inte lika svartsjuka på hennes intresse för handboll, splitboard eller islandshästar? Här har ju forskningen något att bita i.

Eller är det kanske helt enkelt så att i det här fallet mountainbikecyklingen, i hyllandet av adrenalinet, misslyckas med att inkludera tjejer i gemenskapen? Att kvinnor, särskilt nybörjare, inte känner sig trygga med att valpigt efterlysa en cykelbar cykel utan behöver en bulvan, killen, som kan sköta snacket?

Men så plötsligt händer det. I en cykelgrupp dök det en dag upp en annons.

”Söker en fulldämpad 29’ till min kille! Gärna i Smålandstrakten, tell me what you’ve got!”

Men tusan vad skönt. I alla fall en som går mot strömmen. Undrar vad hon har att säga om den här spaningen.

