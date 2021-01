Elisabet Aagård: Pandemin har öppnat upp för nya sätt att leva och bo

Det har gått två år mellan artiklarna. Två år och en pandemi. I båda fallen skriver Dagens Nyheter om familjer som valt att lämna Stockholm för Karlstad.

Den första artikeln, skriven 2018, beskriver en familj som fullkomligen älskar Stockholm. Utbildade är de, med karriärer. Sen kom barn och med dem viss tveksamhet. Men de älskade ju Stockholm? ”En flytt var ingen självklarhet”. Sedan flyttade de i alla fall. För barnens skull. Artikeln andas vånda och förvåning över hur man kan välja bort Stockholm för Karlstad.

Den andra artikeln, skriven i slutet av 2020, handlar om ett par där båda två, liksom de första, är högutbildade med karriärer. De har funderat ett tag på att flytta, men vad skulle hända med deras karriärer då? Sedan kom coronakrisen och som i ett trollslag kunde de ta med sina jobb i flytten. Häpp! Paret är glada över att äntligen komma iväg, över att lämna Stockholm med dess trängsel, kostnader och hårda armbågar. Artikeln andas lättnad över att äntligen kunna ta steget.

Coronakrisen har helt klart gjort något med synen på att bo i en storstad. Plötsligt har många som tidigare haft just det som prio valt att flytta därifrån. Nyckeln har varit möjligheten att kunna ta med sig jobbet och karriären. Proppen som suttit långt upp i arbetsmarknadens ändalykt och som äntligen har lossnat, har öppnat upp för ett nytt sätt att leva och bo.

I Åre kommun kan det ha blivit en bidragande faktor till att kommunen har fått drygt 300 nya invånare under 2020 i stället för prognosens 155. House Be, byns företagarnätverk som erbjuder kontorsplatser och drillar nyföretagare, har bråda dagar. I början av december flyttade de första gästerna in i konceptet ”Stay by House Be”. Där kan folk som vill prova på Åre test-bo, ett litet tag, medan de jobbar på distans. Intresset är stort.

Att människor väljer att flytta ut på landet är glädjande för många kommuner som länge slitit med sjunkande invånarantal. På sikt.

Samma utveckling märks i andra delar av länet. I Östersund vittnar krafterna bakom nätverket Gomorron Östersund om ett ökat tryck på kontorsplatser i deras lokaler och försöker möta behovet hos småföretagare som vill dela kontor med att utöka kontorsplatserna.

I sinom tid kommer skatteintäkterna, men till en början betyder ökad befolkning en massa trassel och omkostnader i form av att försöka växla upp den kommunala servicen. På alla plan givetvis, men bostäder, förskoleplatser och skola är några akuta behov som kan vara svårt för en redan ekonomiskt trängd glesbygdskommun att jonglera fram.

Och som vanligt handlar det såklart om ett väldigt privilegium. Det är vi, som knapprar på datorer mest hela dagarna, som har möjlighet att ordna det så att vi kan glo ut över en sjö eller ett fjäll eller rakt in i skogen när vi lyfter blicken från skärmen.

Men positivt för glesbygden är det. På sikt.