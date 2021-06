Elisabet Aagård: Medborgardialogen i Mörsil är något viktigt på spåren

Rio, Ankara, Lima – och så Mörsil förstås. Eller förstås. Kvartetten kanske inte är helt maka, men platserna har mer gemensamt än man kan tro. De utgör nämligen fyra av 26 städer och orter som gått vidare i nomineringen till den internationella demokratiutmärkelsen, ”Best Practice in Citizen Participation” som IOPD, International Observatory on Participatory Democracy, står bakom. Priset går till den ort som är bäst på medborgardialog och delas ut av ett organ som spanar efter goda exempel på just bra och konstruktiv medborgardialog, kort sammanfattat.

I Mörsil har nämligen Åre kommun sedan 1,5 år aktivt drivit en medborgardialog med målet att öka delaktigheten kring vad som händer i byn, både bland nyinflyttade och nyanlända och bland dem som bott i Mörsil sedan tidigare. Man har även velat öka kontakten mellan nya och gamla bybor, öka kontakten mellan bybor och kommun samt ena bybor, skola, föreningsliv och företagare kring deras gemensamma kompetens.

Anledningen är den splittring Mörsil upplevde när många nyanlända kom till den lilla byn i norrländskt inland och det började mullra på sociala medier. Den överbryggande frågan medborgardialogen ville få svar på blev: ”Hur vill vi leva tillsammans?”

70 personer djupintervjuades och under vintern 2020/2021 har fyra dialogmöten med ett 20-tal bybor genomförts. Och den skattebetalare som är orolig för att pengar skulle tas ur den kommunala kassan för detta ambitiösa tilltag kan vara lugn – arbetet har finansierats ur en fond. Åre kommun bör nämnas, deltar sedan tidigare i ett nätverk under SKR, Sveriges kommuner och regioner, som arbetar med att ta fram en modell för medborgardialog i komplexa frågor, vilket det här måste sägas vara.

Resultatet? Motsättningarna som kunde anas i Mörsil fanns inte i första hand mellan inrikesfödda och nyanlända, det var lika ofta gnissligt inom grupperna. Men framför allt kröp det fram att Mörsilborna, oavsett härkomst, kände sig rätt bortglömda av centralmakten Åre kommun.

Detta att det allmänna, det vill säga kommunen i det här fallet, ska verka för att människor ska känna och uppleva delaktighet i samhället, är formulerat i regeringsformen. Så pass viktigt anser vi att det är. Och i en tid en tid där många landsbygdsbor upplever olika former av samhällelig nedmontering på grund av sviktande landsbygdspolitik och centralisering, är det här vägen att gå. Det är nämligen där, i glappet mellan samhälle och känslan av delaktighet, som mossa, alger och främlingsfientlighet gror.

I tider av politisk centralisering måste lokalpolitiken se åt andra hållet och bli ännu mer lokal.

I tider av politisk centralisering måste lokalpolitiken se åt andra hållet och bli ännu mer lokal. För det är råttan på repet-principen som gäller i känslan av orättvis behandling. I Ankarede är det Stora Blåsjön som är centralorten som får mer. I Stora Blåsjön är det Gäddede som är det. I Gäddede är det Strömsund och i Strömsund är det Östersund, och så vidare.

Utöver att det ska bli spännande att se hur det går för medborgardialogen i Mörsil i demokratitävlingen är det intressant att notera att en av slutsatserna som projektet drog var att det var lätt att få folk att delta. Det eftersom de äntligen upplevde att de blev lyssnade på.

Säger inte det allt?