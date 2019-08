Elin Olofsson: "Herravälde är svartare än mina tidigare böcker"

Signaturmelodin till Sommar rullar igång, precis när jag svänger in till det gula huset i Bredbyn, Offerdal där Elin Olofsson lever och skriver. För ungefär ett år sedan var hon själv sommarvärd, något som fortfarande ger lyssnarreaktioner.

Idag är kulturhunden Otto på besök, en chokladbrun labrador som hälsar glatt. Det är några dagar innan släppet av hennes femte roman ”Herravälde". Eftersom romanen gått som sommarföljetong i många Mittmediatidningar, däribland ÖP, har hon redan fått läsarreaktioner av nyfikna läsare i matvarubutiken som vill veta hur det går i morgondagens avsnitt.

Kanske var det den oroliga samtiden i det sena 2010-talet med klimathot, Brexit, Trump, Boris Johnson och spänningarna mellan världsmakter som fick Elin Olofsson att välja 1920-talet för sin femte roman.

– För 100 år sedan var det stora samhälleliga krafter i rörelse. Det är det nu också, på gott och ont.

Vi slår oss ned utomhus, på trädgårdsmöblerna i trä. Sådana som ska tillverkas i en fabrik i en jämtländsk by i nya romanen. Den här gången ville hon gå längre tillbaka i 1900-talet än i förra romanen ”Krokas” som utspelar sig på 1940-talet och i höst kommer ut i både Tjeckien och Tyskland.

– 1920-talet är intressant med de här politiska rörelserna som uppstår; arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen. Det är många spännande saker som sker i samhällskroppen då. Inte minst att kvinnorna får rösträtt, en otroligt stor sak ur ett demokratiskt perspektiv.

Hon ville också skriva en verkligt spännande historia om vad som egentligen är frihet. Om ett eget liv och egna val, på papperet och i verkligheten. Väggarna i huset vittnar också om hennes intresse för konst och konsthistoria som också får utlopp i romanen. Hur framställs människor i målningar? Vilka symboler tilldelas de och vad berättar det om den som porträtteras?

– Anders Zorn är intressant ur det här perspektivet – är han en porrgubbe eller en urstark kvinnoskildrare eller är han både och?

Historien spinner kring tre kvinnor från olika samhällsklasser som alla kämpar för sin frihet på olika sätt. Alice som vuxit upp i jämtländska byn Anviken under välbärgade förhållanden och plötsligt måste ta hand om uppbyggnaden av en fabrik som ska tillverka trädgårdsmöbler i trä – en nymodighet vid den tiden. Här finns också fattiga Brita som gifter sig till trygghet innan allt förändras, redan morgonen därpå. Hit kommer Thomasine från Stockholm för att måla ett porträtt av Alice och hennes man. Thomasine har brutit sig loss från sin far, en konstnär som blivit nyrik sedan han slagit sig in på konstförfalskning.

– De tre kvinnorna i romanen börjar som ofria på olika sätt och slåss för olika typer av frihet, var och en på sitt sätt, säger hon.

Efter att ha placerat sina första romaner i fiktiva bygden Gärningsberg, täcknamn för Offerdal, har hon allt mer rört sig mot platser som finns i verkligheten. I ”Herravälde” utspelar sig en stor del av romanen i Anviken, men orten har mycket lite gemensamt med den jämtländska byn söder om Pilgrimstad.

– Jag tog Anviken för jag ville bygga en värld i en by som var lagom stor för den här berättelsen och så tyckte jag att det lät snyggt, plus att det ska vara en sjö och en vik med i handlingen, säger hon.

Där, på sjöisen går en älg ner sig i inledningsscenen. Det blir första mötet mellan Alice och Halvard, Britas bror, en relation som spelar en viktig roll i boken. Det är också där på sjöisen som en ung Alice åker skridsko farligt nära de svaga partierna.

Elin Olofsson trivs med att skriva historiska romaner och att låta sina karaktärer brottas med de förutsättningar samtiden ger dem. Romanen är rik på detaljer, lukter och smaker.

– Vad man har på sig, vad man tar del av, om de läser romaner. Allt det är ju också uttryck för den faktiska människan i sin situation. Även om det är roligt med hattar, brudslöjor och maträtter för nyrika är det ju ett uttryck för det liv man lever, det man har och det man saknar.

Men hon aktar sig noga för att låta texten bli till svartvita fotografier:

– Man får komma ihåg att det här är ju människor av kött och blod som ljuger lika mycket som oss, som bedrar lika mycket som vi gör, som har samma förälskelser. Det är det som är själva köttet, det är det som är människan. Det får inte bli stela fotografier och dammiga gamla spetskragar.

”Herravälde” rymmer också en hel del sex, mer än i hennes tidigare romaner.

– Sexualiteten är ju en stor del av frihet och frigörelse, att själv få välja vem man ligger med eller gifter sig med. Men också omvänt i synen på ”horan” eller den som redan är utstött eller stämplad i ett litet samhälle.

– ”Herravälde” är svartare än mina tidigare böcker. Det har också varit ambitionen att vara så nära sanningen som möjligt.

En annan koppling mellan dåtid och nutid är hotet mot kvinnors makt över sina egna kroppar.

– Unga kvinnor som var gravida förr dog av att pilla av svavlet på tändstickor och dricka det med mjölk, för att försöka abortera fostret. På sätt och vis har vi den debatten indirekt idag igen genom de amerikanska lagstiftningarna.

Vi rundar av samtalet i trädgården och går in till kulturhunden. I hallen hänger en ljusblå fotbollströja med Elin Olofssons signatur. Det är en lagtröja för Offerdals IK:s tjejfotbollslag, som hon är sponsor för och följer noga.

– Mitt engagemang i Kvinnojouren, i tjejfotbollslaget, de här romanerna, alla saker hänger ihop.