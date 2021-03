Elias från Rödön om samarbetet med John Legend – belönades med Grammy

John Legend vann kategorin bästa r&b-album för Bigger love på nattens Grammygala. En av låtarna på albumet är "Slow Cooker" som bland annat skrivits av Elias Näslin som är född och uppvuxen på Rödön.

– Jag hade inte räknat att han skulle ta hem kategorin. Så det känns såklart kul, overkligt och lite omvälvande.

Elias Näslin bor i dag i Stockholm, men befinner sig just nu hemma i Jämtland för att träffa sina föräldrar.

– Det är ju inte riktigt tider att fira nu. Men det är skönt att vara hemma, säger Elias Näslin, som fick reda på vinsten genom att vänner ringde och grattade honom i gårkväll, och fortsätter:

– Jag visste inte riktigt när kategorin skulle presenteras, men trodde att det skulle vara mitt i natten. Men det presenterades ju redan klockan tio på kvällen.

Elias Näslin försörjer sig som låtskrivare och har bland annat skrivit musik åt Kevin Walker och Shy Martin.

– Jag sitter hellre i studion än står på scen själv.

"Slow Cooker" har han skrivit tillsammans med andra låtskrivare. En av dem träffade John Legend och spelade upp låten.

– Han gillade den, det var så samarbetet började. Men jag har själv inte träffat honom, berättar Elias Näslin.

Blir man rik av att skriva en sådan här succélåt?

– Det är inte den mest spelade låten jag har skrivit. Den är ju ett albumspår och inte en singel. Men jag klarar mig ekonomiskt, absolut.

De två andra svenskarna som var en del av Grammyvinsterna var Tove Lo som arbetat med Dua Lipa som vann i kategorin bästa popalbum, samt Rami Yacoub som arbetat med Lady Gaga och Ariana Grande som vann kategorin bästa popduo/grupp med den gemsamma låten "Rain on me".

Urval av nattens Grammyvinnare

(TT)

Årets skiva: "Everything I wanted", Billie Eilish.

Årets låt: "I can't breathe", H.E.R.

Årets album: "Folklore", Taylor Swift.

Årets nykomling: Megan Thee Stallion

Bästa musikvideo: "Brown skin girl", Beyoncé, Blue Ivy & WizKid.

Bästa poplåt: "Future nostalgia", Dua Lipa.

Bästa popduo/grupp: Lady Gaga och Ariana Grande, "Rain on me".

Bästa soloartist, pop: Harry Styles, "Watermelon sugar".

Bästa rap-låt: "Savage", Megan Thee Stallion Feat. Beyoncé

Bästa rap-album: "King’s disease", Nas.

Bästa rocklåt: "Stay high", Brittany Howard.

Bästa rockalbum: "The new abnormal", The Strokes.

Bästa r&b-album: "Bigger love", John Legend.

Bästa låt från visuell media: "No time to die", Billie Eilish.