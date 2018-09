Stor äppelguide: Från ympning till must – så tar du hand om dina äpplen

Det är ett riktigt äppelår i år, och visst är det roligt med all frukt. Men hur gör man för att den ska hålla? Kunskaperna som farmor och mormor verkade ha i ryggmärgen är inte lika självklara för nya äppelträdsägare.

– Jag möter folk hela tiden som frågar: Vad ska jag göra med alla mina äpplen och hur ska jag förvara dem? säger Görel Kristina Näslund, äppelkännare och författare till flera böcker om äpplen.

Första steget är att ta reda på vilken äppelsort du har. Sommaräpplen mognar vanligtvis i augusti och passar bäst för att ätas direkt eller för att använda i bakverk eller till mos. Vinteräpplen däremot mognar som regel först efter skörd. De måste plockas innan frosten kommer och hinner inte mogna klart på trädet. Men de kan sparas och ätas långt in på vintern, ja vissa ända till våren.

– Jag förvarar mina vinteräpplen Cox Orange i en låda på verandan. Där håller de sig fina och goda fram till jul, säger Görel Kristina Näslund.

Det går förstås lika bra att ha äpplena på balkongen, och lådan kan du lätt ordna själv. Görel Kristina Näslund berättar att hon tillverkat sin av en stor kartong, en sådan som man får om man köper en TV eller tvättmaskin. I kartongens botten och längs väggarna har hon isolerat med frigolit.

– Däri lägger jag i ett lager äpplen med ett lager tidningar ovanpå. Sen varvar jag äpplen och tidningar tills lådan är full.

Det finns dock några viktiga saker att tänka på: Packa bara ner fina och oskadade äpplen. En skadad frukt kan snabbt smitta intilliggande äpplen, så att hela innehållet snart blir dåligt.

- Ingen fallfrukt får stoppas ner i lådan eftersom den kan ha stötskador. Det får inte finnas angrepp från insekter och äpplena ska ha skaften kvar, annars blir det ett hål där skaftet suttit som blir en ingång till infektion.

Blir det kallt ute, ner mot nollstrecket, kan man med fördel lägga på en filt eller matta på lådan. Enligt Görel Kristina Näslund kan lådan då stå kvar ute ned till runt sju minusgrader ungefär. Blir det kallare än så får man flytta in den i garaget eller ett förråd, eller någon annanstans där det är svalt.

– Men du kan inte förvara bensin, lösningsmedel, gamla färgburkar eller annat som luktar starkt i samma utrymme som äpplena. De tar smak direkt och blir förstörda.

Ett annat sätt att ta tillvara på skörden är att ta den till ett musteri och göra must. Det brukar kosta mellan 20-30 kronor litern att göra pastöriserad must av sina äpplen. Äpplena får dock inte vara för mjuka och mosiga, då tar musterierna inte emot dem eftersom de kan sätta igen utrustningen. Vissa musterier säger blankt nej till sommaräpplen som Transparente Blanche. Men det kan gå ändå om du plockar sommaräpplena innan de är riktigt mogna, säger Görel Kristina Näslund.

– Man kan göra ett knak-test: Om det knakar i skalet när du biter i äpplet kan du musta det, men är det så mjukt att tänderna sjunker in utan knak så är det för sent.

Den som bara har sommaräpplen men gärna skulle vilja ha äpplen som går att spara och äta under vintern kan ympa in vinteräpplen på sitt sommaräppelträd.

– Det är ett mycket snabbare sätt att få fler äppelsorter i trädgården än att plantera ett nytt träd. Den inympade grenen kan ge frukt redan efter två till fyra år, säger Görel Kristina Näslund.

Fakta: Ympning

● När man ympar tar man en kvist från ett träd som man sedan låter växa fast i ett annat. Lyckas ympningen adopteras den nya kvisten av moderträdet.

● Det är viktigt att moderträdet och sorten som ympas in har lika kraftigt växtsätt, annars blir det obalans i trädet.

● Information om hur du gör för att ympa finns bland annat hos Sveriges Pomologiska Sällskap, svepom.se. Där kan du även hitta beskärare och ympmästare som kan anlitas om du inte vill göra det själv.

Fakta: Äppelmust

● Du kan lämna in dina äpplen på ett musteri ochfå tillbaka dem i form av must. Pastöriserad (det vill säga värmebehandlad) must har enligt musterierna en hållbarhet på ett år i rumstemperatur.

● Priset för pastöriserad must av egna äpplen ligger på mellan 20-30 kronor per liter. Då brukar bag in box-förpackning ingå. Vill du ha musten i en glasflaska blir literpriset dyrare.

● Du kan även göra råmust. Den håller i cirka en vecka i kylskåp, och kostar cirka 10-15 kr litern.

● För att göra en liter must krävs cirka 2 kg äpplen. En papperskasse full med äpplen väger cirka 12 kilo.

● Det går även att tillverka egen must, antingen med hjälp av en råsaftcentrifug, eller genom att krossa och sedan pressa äpplena. För att pastöriseras ska musten sedan hettas upp till ca 75 grader i 20 minuter. Enligt vissa recept hettas musten upp i en kastrull innan den tappas på flaska. Enligt andra ska musten tappas på steriliserade flaskor först som sedan värms i vattenbad.

LOTTA HEDIN/TESTFAKTA