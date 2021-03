Efter VM-mardrömmen – Svahn redo för världscupavslutningen

Hon stördes av en axelskada och slogs ut redan i semifinalen under VM-sprinten. Efter det petades den 21-åriga supertalangen och till den avslutade tremilen blev hon sjuk.

Nu har Svahn dock all chans till revansch. När laget till de avslutande världscuptävlingarna presenterades under måndagseftermiddagen stod det klart det blir samma trupp som har tävlat under VM som åker.

– Vi ska avsluta på bästa sätt och gå för nya pallplatser innan vi summerar en ovanlig världscupsäsong. En avslutande jaktstart på tre och fem mil blir en häftig final i vacker omgivning längs Engadin Ski Marathons sträckning, säger längdlandslagschef Anders Byström i ett pressmeddelande.

På herrsidan är där med Åsarna-åkaren Jens Burman ett givet namn. 26-åringen avslutade VM med att göra sitt livs lopp under femmilen och slutade på en femteplats.

Sveriges trupp till världscupavslutningen:

Damer:

Ebba Andersson, Piteå elit SK

Frida Karlsson, Sollefteå skidor IF

Charlotte Kalla, Piteå elit SK

Emma Ribom, Piteå elit SK

Jonna Sundling, Piteå elit SK

Maja Dahlqvist, Falun/Borlänge SK

Linn Svahn, Östersunds SK

Johanna Hagström, Ulricehamns IF

Herrar:

William Poromaa, Åsarna IK

Johan Häggström, Piteå elit SK

Jens Burman, Åsarna IK

Björn Sandström, Piteå elit SK

Oskar Svensson, Falun/Borlänge

Karl-Johan Westberg, Borås SK