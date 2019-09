Efter tunga perioden – Hampus Nilsson nollade ÖFK och hyllar Aly Keita: ”Har varit väldigt stöttande”

Hampus Nilsson har varit ifrågasatt efter uppmärksammade misstag tidigare under året. Under lördagen visade han hög klass och spikade igen mot sin gamla klubb, Östersunds FK. Efter matchen hyllade han sin gamla kollega Aly Keita både för hans insats och stöttning under den tuffa perioden.

– Det uppskattar jag otroligt mycket, säger Nilsson till Sporten.