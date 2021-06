Efter succéstarten – nu väntar fullmatad vecka • Vi sänder fem heta matcher du inte får missa: ”Spänning på hög nivå”

Sporten i Östersund har redan rullat ut sommarens stora fotbollssatsning. Sedan premiären i början av juni har massor av matcher sänts direkt på våra lokala sajter med ett stort antal tittare.

– Vi har fått en succéstart på säsongen och ser ett stort intresse för den lokala fotbollen. Nu håller vi tummarna för att det går bra för de lokala lagen i länet, säger Andreas Olsen, nyhetschef på Sporten.

Dramatiken i damettan och herrtvåan har redan i inledningen varit stor. På onsdagskvällen står nya poäng på spel för Frösö IF och IFK Östersund i herrtvåan. Frösön jagar sina första poäng den här säsongen medan IFK Östersund kommer att ge järnet för att försöka haka på topplagen i tabellen. På onsdagskvällen sänder Sporten både Frösö IF – Gottne IF och Stöde IF – IFK Östersund, med sändningsstart 19.25.

– Det är bara att välja den match man helst vill se, eller så ser man båda. Det går att se en på sin dator och en via sin smartphone om man är kund hos oss, säger Andreas Olsen.

Hur följer du själv den lokala fotbollen?

– Jag följer den nära, är jag inte på plats ser jag våra sändningar. Det är spänning på hög nivå, och jag är glad att vi kan sända matcher både på hemma- och bortaplan. Tack vare samarbetet i koncernen (Bonnier News Local) kan vi med enkelhet erbjuda matcher även på bortaplan. Det gör att vi som är lokalt sportintresserade kan följa fotbollen från tv-soffan, säger Andreas Olsen.

Fotbollsfesten fortsätter till helgen när Sporten sänder ytterligare två matcher med Östersundslag i fokus på söndag.

Först IFK Östersund–Umedalen i damettan med sändningsstart 13.55 och sedan IFK Östersund–Team TG i herrtvåan med start 16.55. Dessutom sänder Sporten också Friska Viljor–Ytterhogdal i herrtvåan, med sändningsstart 15.55.

– Det är några fullmatade fotbollsdagar vi har framför oss. Sändningarna kommer sedan att fortsätta under hela sommaren, säger Andreas Olsen.

Sändningsschemat för den första delen av sommaren är sedan tidigare bestämt, vilket du kan se längre ner i artikeln. Utöver detta kommer vi sända heta matcher under hela säsongen, hela vägen fram till slutet av november.

Sändningarna går att se utan extra kostnad för samtliga pluskunder och prenumeranter. Läs mer om hur du tecknar en prenumeration här.

Här är matcherna vi sänder under juni och juli:

23 juni: Stöde–IFK Östersund, herrtvåan

23 juni: Frösön–Gottne, herrtvåan

27 juni: Friska Viljor–Ytterhogdal, herrtvåan

27 juni: IFK Östersund–Umedalen, damettan

27 juni: IFK Östersund–Team TG, herrtvåan

30 juni: Alnö–IFK Östersund, damettan

4 juli: IFK Östersund–Infjärden, damettan

10 juli: Ytterhogdal–IFK Östersund, herrtvåan

31 juli: Lucksta–Järpen, herrtrean

31 juli: Frösön–Boden, herrtvåan

Med reservation för ändringar. För aktuell info och avsparkstid för kommande sändningar, se avdelningen livesport.