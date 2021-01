Efter ryska kraschen – Svensson bäste svensk med annorlunda taktiken

Efter premiärsprinten under nyårsdagen så var det dags för distans i Tour de Ski. Där utklassade rysken Alexander Bolshunov motståndet och efter en krasch i slutet av sista varvet så lyckades Oskar Svensson glida in på en sjätte plats. Därmed blev han bästa svensk.

– Jag är otroligt nöjd med loppet. Det är nära att jag kommer ikapp den främre klungan men det var tungt sista biten. Det är tufft i den sista rejäla backen. Där är det extremt jobbigt, säger Oskar Svensson till SVT.

Det såg ut som att det skulle bli en rysk prispall men i slutet av sista varvet var olyckan framme. Ryssarna Jevgenij Belov och Aleksej Tjervotkin åkte in i varandra och kraschade precis innan upploppet.

– Jag åkte förbi ryssarna på sista kurvan, då stod de och tjafsade. De var inte så glada på varandra, säger Oskar Svensson i SVT.

Svensson hade även en annorlunda taktik uppförs i backen. Han var den enda av de 77 åkarna som valde att staka sig uppförs.

Efter Svensson åkte Calle Halfvarsson in på 21:a plats, tätt följd av William Poromaa som åkte in på 23:e plats. Svensken som placerade sig sämst under dagens tävling var Marcus Ruus som åkte in på en 57:e plats.