Efter otäcka scenerna – mardrömsdagarna är över för Berglund: ”Knappt sovit en timme”

Det blev otäcka scener på Rommetravet under söndagen. Loppet inleddes planenligt för Oscar Berglunds Pleasure for Cash när han tog ledningen. Men en bit in i loppet noterade konkurrenten Björn Goop att hästen blödde ur näsan och skrek till kusken Magnus Djuse, som plockade av hästen från banan.

– För folk som inte är så insatta i trav och hästar... Man kommer ju dem lika nära som om de vore människor. Man förstod att det här är inte bra och det var en hemsk upplevelse. Det är en sådan där grej man inte önskar sin värsta fiende att uppleva, säger Berglund.

Man har hunnit tänka många gånger att det varit över för gott för honom.

Dagarna som följt har varit ovissa, och oerhört tuffa för Berglund.

– Man har varit riktigt nere i källaren och vänt de här dagarna. Det går inte att komma ifrån att det här är min starkast lysande stjärna som man har otroliga förhoppningar på. Man har hunnit tänka många gånger att det varit över för gott för honom.

Men under onsdagsförmiddagen var Pleasure for Cash på veterinärundersökning i Sundsvall och ett EKG visade att hästen drabbades av ett förmaksflimmer.

– Och det är en ganska bra prognos, i de bästa fallen så går det över av sig själv och i annat fall, så gör man som på människor och går in och konverterar hjärtat helt enkelt.

– Så vi ser ändå rätt positivt på att vi kommer klara oss bra undan och att han inte har gjort sitt på tävlingsbanan.

Hur har du tagit dig igenom dagarna i väntan på det här beskedet?

– Jag tror knappt jag sovit en timme, tänkte jag säga. Man har legat vaken och varit orolig naturligtvis. I och med att det är så mycket som har stått på spel med den här hästen, att han är så otroligt bra och betyder så mycket för mig, så det har varit otroligt jobbigt.

– Det var två riktigt tunga timmar till Sundsvall och veterinären i morse i och med att man hade förberett sig på det värsta. Så det blir lite lättare att åka hem nu i varje fall.

I övrigt så allting perfekt ut, så han har inte fått några men av det.

Pleasure for Cash har inte haft några problem med hjärtat tidigare utan det var något som kom plötsligt under loppet.

– Vi har aldrig märkt någonting. Det var efter loppet vi märkte att hjärtat slog orytmiskt, och lika så idag på undersökningen visade det sig att det var det som var problemet. I övrigt så allting perfekt ut, så han har inte fått några men av det.

Att Djuse agerade så snabbt och tog hästen av banan kan ha varit helt avgörande.

– Vad jag har förstått från veterinären är att hade det hänt ett varv tidigare hade det nog slutat väldigt illa, och framförallt att Magnus visade sådan uppfattning och tog av hästen. Det är nog räddningen att vi fortfarande har kvar honom.

Hur länge det dröjer innan hästen är i tävlingsskick igen är ännu oklart, utan det väntar uppföljande undersökningar innan man vet mer.

– Han ska göra ett arbetsprov om ett par veckor, där vi får se om allt ser bra ut. Så vi kommer naturligtvis följa upp det till 100 procent.

– Men jag har inte hunnit tänka så långt, utan nu lugnar vi ner oss och så får det ta den tid det tar, säger han.