Efter nedflyttningen – nu tar tidigare ÖFK-tränaren över huvudansvaret i BP: ”En fantastisk möjlighet”

Brommapojkarna har inte spelat i samma serie två år i rad under de senaste åtta åren. Nästa säsong får laget börja om i division 1 efter att ha slutat på 15:e plats i årets superetta.

Den som får huvudansvaret för herrlaget i omstarten är Shaun Constable, som kom till Östersunds FK under sommaren 2018 och sedan lämnade under sommaren 2019.

– Det här är en fantastisk förening med en av de bästa akademierna i landet, vi kan få till något riktigt bra med kombinationen av spelare som kommer upp med vad vi nu lyckas behålla från årets trupp. Vi har verkligen potential på väg upp i flera spelare, säger Shaun Constable i ett uttalande till klubbens hemsida.

Efter att ha anslutit till Östersunds FK under sommaren 2018 lämnade han sedan klubben under sommaren 2019 för att under hösten återvända till Sverige och BP i en assisterande roll till Kjell Jonevret.

Constable, som tidigare haft uppdrag i bland annat Sandefjord, Stoke och Leeds, blir nu för första gången huvudansvarig för ett A-lag.