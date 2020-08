Efter larmen från sjukhuset – S vill starta krisgrupp: ”Det är nödvändigt”

Förslaget om en krisgrupp kommer att tas upp på regionstyrelsen den 25/8 och bottnar i den senaste veckans vittnesmål från personalens på Östersunds sjukhus, främst från kirurgen.

– Vår tanke med med krisgruppen är att den ska bestå av politiker som finns både inom hälso- och sjukvårdsnämnden och i regionstyrelsen där vi tillsammans kommer fram till hur vi säkerställer en patientsäker vård och hur vi blir en attraktiv arbetsgivare, säger Bengt Bergqvist.

När det gäller just regionstyrelsen så är Bengt Bergqvist förvånad att Eva Hellstrand (C) ordförande i regionstyrelsen inte har yttrat sig alls den senaste veckan utan bollat över detta till Tom Silverklo (C), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Hälso- och sjukvårdsnämnden har ansvar för patientsäkerheten. Men jag har saknat Eva Hellstrands röst. Hon är ju ändå ordförande i regionstyrelsen som är ansvarig för personalfrågor. Det har förvånat mig att hon inte har berättat hur hon ser på den här situationen. Även de andra i de blågröna har hukat, säger Bengt Bergqvist och fortsätter:

– Vi hör från Tom Silverklo att det inte är något att oroa sig för. Men jag känner inte igen dessa berättelser från personalen som förekommer nu från tidigare år. Jag är mycket orolig och vill att de blågröna tar det här på allvar för jag tycker inte att man gör det nu, säger Bengt Bergqvist.