Efter kaosloppet – Nilsson tror inte på världscupen: ”Svårt för mig”

Stina Nilsson, Lima SKG gjorde tävlingsdebut i skidskytte under tävlingarna i Idre för drygt en månad sedan. I dag var det dags igen för Nilsson under tävlingarna i Östersund som inleddes med sprint under söndagen.

Det blev ett kaoslopp för Nilsson som både snubblade på väg från andra skyttet och hon körde även fel på upploppet.

– Det är jättehårt i dag. Underlaget är väldigt halt så det är många som har ramlat i dag. Jag är glad att jag inte ramlat flera gånger för det är många som har varit utanför banan. Det ser jag som en seger, säger Nilsson.

Totalt blev det fyra bom varav, två i ligg och två i stå. Nilsson var 1,45 efter segraren Sara Andersson, Mora Biathlonklubb.

– Jag hade det kämpigt. Redan från inskjutningen tycker jag hade jag svårt att hitta mitt centrum. Det förde en liten osäkerhet inför skyttet så jag var inte helt säker när jag kom till tavlan. Jag var ändå nöjd att första pricken sitter och det ger mig en skön känsla. Sedan är jag nöjd att jag inte stannade upp trots att jag började bomma. Jag är inte helt nöjd hur jag var på vallen. Jag vill mer, säger hon.

Vad kan du förbättra?

– Jag vet inte riktigt. Jag har inte erfarenheten att veta exakt vad jag inte gjorde som var helt hundra i dag. Jag får komma hem, ladda om och komma tillbaka med ny energi imorgon.

Sedan debuten i Idre kom hon in med nya erfarenheter under dagens tävling som hon hade nytta av.

– Jag känner mig framförallt tryggare. Jag funderar inte ens om jag är på rätt bana utan det sitter mycket bättre så det tar jag ändå med mig. Även om jag själv inte känner att det inte sitter så bra så är det ändå mycket bättre än vad det var då, säkerhetsmässigt. Det tar jag med mig, säger hon.

Tävlingarna fortsätter med sprint under morgondagen och det kommer ligga till grund för uttagningar till världscupen men främst IBU-cupen.

– Jag hoppas verkligen att jag får chansen att åka IBU och förhoppningsvis att landslaget tror att jag kan göra det bra och att jag behöver den erfarenheten. Vi får se hur de resonera.

Vad tänker du om världscupen för din egen del i vinter?

– Just nu så tycker jag att tjejerna som är där gör det väldigt, väldigt bra. Jag tror att det är svårt för mig att slå mig in i den konkurrensen just nu, säger hon.