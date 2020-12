Efter IVO-kritiken om covidvård av äldre – Regionens utredare: ”Individuella bedömningar har gjorts”

Under förra veckan levererade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, svidande kritik mot hur landets regioner hanterat vården för personer på särskilda boenden under pandemin. Huvudpunkterna i kritiken mot vården i Region Jämtland Härjedalen är desamma som myndigheten funnits hos många andra av de regioner som granskats.

IVO anser att patienter på de två äldreboenden, tillhörande Åre och Järpen hälsocentraler, i Åre kommun som varit föremål för den fördjupade granskningen inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov, att reglerna för vård i livets slutskede i samband med pandemin inte följts och att journalföringen varit bristfällig inom primärvården.

Kristina Seling arbetar med att göra en utredning av vården på särskilt boende under pandemin. Hon håller inte med om IVO:s kritik utan anser att den absoluta majoriteten patienter fått korrekt vård.

– Vi håller på med en kvalitetsgranskning av all covidvård i länet och håller på att sammanställa den rapporten, säger Kristina Seling. Min uppfattning av Åre och Järpen är inte att de fallerat ur patientsäkerhetssynpunkt. Journalföring är visserligen en del av patientsäkerheten men det viktigaste är att de fått rätt vård.

Kritiken mot att patienter inte fått individuella medicinska bedömningar kan grundas i metodfel i myndighetens granskning.

– När det gäller individuella bedömningar så har de fått det men man har bara begärt ut journalkopior från februari till sommaren, säger Kristina Seling. I flera fall så är det folk som varit döende i omgångar. Väldigt, väldigt sköra människor där man haft en beredskap sedan länge tillbaks att vad som helst kan tippa dem. Den individuella bedömningen har i flertalet fall gjorts för länge sedan. För att dessa bedömningar inte ska försvinna så finns de inte i journalanteckningar utan istället under något vi kallar gemensamma dokument, de finns även med i den nationella patientöversikten, säger Kristina Seling.

Endast två fall där en individuell bedömning saknats har dykt upp under regionens genomlysning av covidvården.

– Det är bara i två fall i hela materialet som jag sett att man inte gjort någon individuell bedömning, säger Kristina Seling. Och de patienterna är inte från någon av hälsocentralerna i Åre. I ett av de fallen har jag dessutom kontaktat ansvarig läkare och där ville patienten inte åka till sjukhus. I det andra fallet har det varit en patient med dålig läkarkontinuitet och där går det inte att avgöra om en individuell bedömning gjorts eller inte, säger Kristina Seling.

Många personer som bor på särskilda boende är i dålig fysisk eller mental form och långtgående vårdinsatser riskerar, motsägelsefullt nog, att försämra deras livskvalitet även om uteblivna insatser gör att de inte överlever.

– En aspekt man väger in är om en livräddande sjukhusvistelse är till men för patienten, säger Kristina Seling. Om man misstänker att de skulle kunna få en hjärtinfarkt, stroke eller en allvarlig infektion så skickar man inte in dem till sjukhus. Men om man bedömer att de skulle klara av en sådan sjukhusvistelse och efteråt ha en bra livskvalitet så skickar man såklart in dem, säger Kristina Seling.