Efter inställda lägret i Frankrike – här kör stjärnorna höghöjdsträning i Östersund

Att skidskyttelandslaget fått tänka om på grund av corona är inte nytt. Läger har ställts in och den största utmaningen på hemmaplan har varit att ersätta de förlorade höjdmeter som de i normala fall får på deras utomlandsläger.

– Det är självklart inte lätt men man måste vara mer flexibel och man måste anpassa situationen och träningen. Det har vi verkligen gjort på ett jättebra sätt. Det som är positivt är att vi kan genomföra vår träning. Det som är negativt är att du inte kan köra två timmar där inne varje dag, det kan man inte.

– Det är verkligen en mental grej och man måste vara beredd på att köra inne på bandet men samtidigt ha en bra teknik och fokus, säger huvudtränaren Johannes Lukas.

Höghöjdslägret i Frankrike var tänkt att vara ett sådant men det har blivit ersatt med läger på hemmaplan och en vecka då landslaget specifikt jagar höjdmeter. Under ett pass kan åkarna nå 800 höjdmeter per timme. Dessutom nyttjas höjdkammaren på Vintersportcentrum, som ställts in för att simulera höjden på 1 800 meter över havet som Font Romeau ligger på.

Den lilla höjdkammaren är utrustad med löpband, spinningcykel och en stakmaskin tränar systrarna Öberg under hård belastning. Denna vecka blir det uppemot tolv timmar inomhusträning.

– I dag tycker jag ändå att det gick bra. Det var ett långt pass men jag tycker ändå att det underlättar när jag får byta och köra olika delar. Hade jag bara kört på löpband i två timmar inne och sedan en timme ute då hade varit ganska tråkigt. När jag skiftar underlättar det ganska mycket för huvudet, säger Hanna Öberg.

Det blir en skillnad både i träningen och för kroppen genom att de inte befinner sig på höghöjd. De slipper bland annat acklimatiseringen.

– Jag känner skillnad ändå. När man är på den höjden på riktigt så är det nog större skillnad då. Det har mer att göra med att jag är på den höjden alla andra timmar som jag inte tränar också. Återhämtningen påverkas då också. Absolut gör det skillnad mot att vara på lågland. Det kanske inte är riktigt som att vara på höghöjd på riktigt, säger hon.

Sebastian Samuelsson har inte tyckt det varit några större problem att anpassa sig efter situationen och höghöjdsträningen som delvis sker inomhus.

– Egentligen har jag inte så stora problem med det. Jag kan tycka att det är lika tråkigt att åka på rullskidbanan ibland. Det är klart att det inte är så kul alla gånger att åka på rullbandet två–tre timmar och titta in i en vägg men det är det inte på rullskidbanan heller. Det är inte så stor skillnad. Jag har svårt att se att det skulle göra någon skillnad i vinter om man varit på läger eller inte faktiskt, säger Samuelsson.

I samband med förändringarna under corona tror han att det kan öppna för ett nytt tankesätt och att man kan komma att göra saker annorlunda efteråt.

– Jag tror att man kommer inse att vissa saker funkar minst lika bra. I framtiden när man kommer kunna resa kan man fråga sig om det verkligen är försvarbart att åka på läger i maj, juni, juli och augusti, säger han.