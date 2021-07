Efter insatserna mot invasiva arter i Tysjöarna: ”Knölklockan är svårast att bekämpa”

Under förra sommaren arbetade länsstyrelsen med att ta bort invasiva växter från naturreservatet Tysjöarna.

84 000 kronor tilldelades länsstyrelsen för projektet som förutom att bekämpa arterna på plats även ska hjälpa till att utveckla bekämpningsmetoder.

Det var främst knölklockor och lupiner som allmänheten rapporterat in via artdatabankens artportal men flera troligen invasiva arter påträffades under inventeringen som föregick bekämpningen.

– Förutom blomsterlupin och knölklocka påträffade vi exempelvis bergklint och amerikansk dunört. Vi grävde upp en del av dem och vissa områden täckte vi med markduk som fått ligga kvar även den här sommaren, säger Erland Lindblad, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Växtplatserna markerades under inventeringen med vimplar för att det skulle bli lätt att hitta platserna när bekämpningsåtgärderna senare skulle sättas in.

Uppgrävda växtdelar och rötter lades i sopsäckar och transporterades till återvinningsstationen i Östersund där det finns en container avsedd för just invasiva arter.

Markdukarna kommer att få ligga kvar till nästa vår då de invasiva arterna beräknas ha dött.

Några stora invasiva bestånd påträffades inte i naturreservatet.

– Det var inte så farligt mycket men det fanns en del, framför allt längs med en väg där man fyllt upp med jordmassor utifrån. Det finns mycket att vinna på att sätta in åtgärder medan det är hanterbart. När det exempelvis blivit mycket lupiner, som man kan se vid vägkanterna på sina håll i länet, då blir det väldigt knepigt, säger Erland Lindblad.

Ingen invasiv art hade spritt sig över några större områden.

– Knölklockan växte ganska spritt och är den är den svåraste att bekämpa i det här projektet. Jag är inte säker på att den verkligen är helt borta, den var för knepig i det här fallet, säger Erland Lindblad.

Ett järnvägsspår går också genom reservatet och vid det växte springsporre.

– Längs med spåret fanns den här och där, men den visade inga tecken på att trycka ut några andra växter, så den känner jag inte är riktigt invasiv, säger Erland Lindblad.

Under augusti planeras en ny inventering på plats.

– Jag ska dit främst för att se om det kommit upp några nya lupiner den här sommaren, säger Erland Lindblad.

Uppföljningar kommer att behöva göras under några års tid då lupinfrön som ligger i marken ofta gror och resulterar i nya plantor.

Effekten av marktäckningen av de bestånd av parksallat, bergklint, praktlysing, bergenia och knölklocka kommer kunna utvärderas först om två eller tre år.

Läs även: Nu ska lupinen och knölklockan bort från Tysjöarna

Inom reservatet Tysjöarnas gränser fanns följande nio arter med den högsta eller näst högsta riskklassen enligt Artdatabanken:

• Amerikansk dunört (Epilobium adenocaulon)

• Bergklint (Centaurea montana)

• Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus)

• Druvfläder (Sambucus racemosa)

• Knölklocka (Campanula rapunculoides)

• Parksallat (Lactuca macrophylla)

• Praktlysing (Lysimachia punctata)

• Sibirisk vallmo (Papaver croceum)

• Strimsporre (Linaria repens)