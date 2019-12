Efter extremhalkan: Stabsläget avblåst – nu rullar ambulanserna som vanligt igen

Vi följer väderläget.

Det milda vädret som slog till under söndagsmorgonen har inneburit konsekvenser för länets ambulanser som har haft problem med framkomligheten främst på de mindre vägarna. De patienter med prio 1 larm, livshotande tillstånd, har hanterats som vanligt. Övriga patienter fick dock vänta något längre under söndagen och natten då regionen gick in i stabsläge.

Att befinna sig i stabsläge innebär för regionens del att man samlar en särskild krisledningsgrupp som tar över rollen som ansvarig över ordinarie chefsfunktioner och leder organisationen under den tiden som stabsläget är. De ansvarar för att exempelvis bemanna upp med extra ambulanser och för att öka tillgängligheten på hälsocentraler med läkare. Men under måndagsmorgonen avblåstes stabsläget.

– Jag stämde precis av och stabsläget är avblåst nu på måndagsmorgonen så våra ambulanser rullar som vanligt igen ute på våra ambulansstationer. Men vi följer väderläget, säger Peter Mähler, enhetschef ambulansen

På akuten på Östersunds sjukhus har trycket varit något högre än vanligt under julhelgen än andra julhelger.

– Det är alltid mycket patienter på akuten över jul och nyårshelgerna. Vi har fler turister som åker skidor och gör illa sig men vi har även andra åkommor. Men det har nog varit något lite extra tryck över den här julhelgen, säger Agneta Eriksson, ledningssköterska, på akuten.

Märker ni av fler patienter på grund av halkan?

– Nu jobbade jag inte i går kväll men bara nu på morgonen är det minst tre patienter som har halkat och skadat sig och behövt uppsöka akuten, säger Agneta Eriksson.

Har ni några trafikrelaterade skador?

–Nej, inte än så länge. Vi får hoppas att det håller i sig, säger Kjell Nilsson, enhetschef akuten.

