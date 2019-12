Efter doldisens formbesked – nu får Östersundsåkaren göra sin internationella världscupsdebut

Hon slutade två i sprint under den nationella premiären i Gällivare och tog dubbla segrar under Volkswagen cup i Idre under förra helgen. Nu får Östersundsåkaren Linn Svahn debutera i världscupen i Davos i helgen.

– Linn vann både 10 kilometer klassiskt och sprinten i Volkswagen cup i Idre i helgen och det blir intressant att hon nu får möta internationellt motstånd, säger landslagets damtränare Stefan Thomson i ett pressmeddelande.