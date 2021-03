Efter de ökade stölderna och inbrotten på hotellen i stan – Socialtjänsten beredd att diskutera samarbete

Som LT tidigare har berättat har hotellägarna vittnat om att antalet stölder, inbrott och bedrägerier ökat markant under senare delen av förra året och in på det nya året.

Läs: Hotellen i stan slår larm – skadegörelse, inbrott och bedrägerier: "Vi anmäler hela tiden"

– Vi behöver ett möte med både polis och socialtjänst för att diskutera hur vi ska lösa problemen, säger Maria Johansson, ägare av Hotell Jämtborg och ordförande i den ekonomiska föreningen Hotellgruppen i Östersund som organiserar ett tiotal hotell i stan.

Stefan Nerpin som driver Hotell Zäta i centrala Östersund vill att frågan om inbrotten och stölderna ska lyftas till att omfatta fler samhällsbärande instanser.

– Det räcker inte med att sätta upp en lampa eller kamera ute på stan, då flyttar vi bara problemet till andra ställen, säger han.

Helén Eurenius, chef för socialförvaltningen i Östersund, välkomnar ett möte med hotellgruppen.

– Vi ser alla samarbeten som värdefulla så det är självklart att vi ska finnas med i en sådan här dialog med hotellägarna och med polisen. Det är viktigt att polisen är med i det här sammanhanget. Många gånger är det, som du skriver i tidningen, en fråga för polisen.

– I ett sådant här möte är det också viktigt att man för en dialog vad som är orsaken och vem som bär ansvar för vad, fortsätter hon.

En teori som hotellgruppen har fört fram är att pandemin har medfört restriktivare hållning på exempelvis akutboendet Björkebo och att människor utan tak över huvudet därmed söker sig någon annanstans, men den teorin avfärdar Helén Eurenius.

– Inom socialtjänsten och vår förvaltning har vi inte upplevt vare sig förändrade volymer eller målgrupper. Akutboendets beläggning har heller inte förändrats vare sig uppåt eller nedåt. Vi har heller inte haft någon överbeläggning och varit tvungna att avvisa personer.

Hon tror att det måste vara annat som ligger bakom ökad brottslighet i och kring hotellbranschen.

– Man behöver fundera om det har skett något inom hotellbranschen lokalt under pandemin eftersom detta har uppstått just under pandemin. För vi har inte fått de här signalerna förrän det stod i tidningen.

Maria Johansson på Hotell Jämteborg säger till LT att hon många gånger önskar att det fanns ett telefonnummer till socialtjänsten i samband med avvisning av exempelvis påverkade personer.

– Jag önskar att man hade ett telefonnummer till någon form av socialjour.

Men någon sådan tjänst finns inte i Östersunds kommun.

– I länet finns något som heter social beredskap och det ska inte blandas ihop med socialjouren. Det är en verksamhet som bara hanteras av myndighetspersoner, myndigheter kan kontakta social beredskap. Exempelvis vid ett polisingripande där man ser att barn far illa, då kontaktas social beredskap för att omedelbart omhänderta barnen, säger Helén Eurenius.

# Så något telefonnummer till en socialjour som det hotellnäringen efterfrågar finns inte?

– Nej.