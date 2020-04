Efter coronasmitta inom äldrevården – regionen erbjuder extra webbutbildning för kommunanställda: ”Vår smittskyddsläkare kommer även åka ut till boenden”

Under helgen tog regiondirektör Hans Svensson initiativet till att Region JH ska bistå länets alla kommuner med förstärkt rådgivning och utbildning i hur man skyddar sig mot covid- 19. Detta görs efter att Östersunds kommun upptäckt coronasmitta på äldreboenden där både boende och personal drabbats. Sex personer på två äldreboenden i kommunen misstänks ha avlidit som en följd av detta.

– Vi sitter inne med expertkunnande när det gäller hygien och smittskydd och då vill vi i den här situationen verkligen göra vad vi kan för att hjälpa, säger Hans Svensson.

Fortsättningskursen hålls av Region Jämtland Härjedalens enhet Smittskydd och Vårdhygien, som arbetar med att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar.

– De allra flesta bland personalen i kommunernas verksamheter har redan fått en basal utbildning i detta. Men det vi kan göra är att ta nästa steg och ge dem en påfyllnadskurs. Det gör vi via videolänk och det är det upp till cheferna i kommunerna att boka in sig på våra tider. Vi kommer att erbjuda två tillfällen per dag med start i dag (onsdag reds anm.) och då ges möjlighet att ställa frågor, säger Lisbeth Gibson, regionöverläkare i Region JH.

Hur länge regionen kommer att hålla dessa utbildningar beror på hur stort intresset blir.

– Man kan se detta som en trestegsraket. Den basala utbildningen, påbyggnaden och sen kommer vi även att fortsätta att erbjuda möjligheten att vår smittskyddsläkare Micael Widerström åker ut till de boendena där man haft coronasmitta, säger Lisbeth Gibson.