Efter coronakaoset – nu säger ÖFK:s lagläkare upp sig

Under torsdagsförmiddagen var Fotbolldirekt först att berätta att ÖFK:s lagläkare Jan Hansson att han sagt upp sig från klubben med motiveringen att ”det har brustit i kommunikationen”.

En stund senare bekräftade Hansson att avslöjandet stämde för Sporten men ville inte ge några ytterligare kommentarer.

– Det faktiska beslutet tog jag i förrgår, papperen lämnade jag in i morse, säger Hansson.

ÖFK har störts av flera coronafall den senaste veckan.

I fredags bekräftades ett första fall och därefter har ytterligare tre fall konstaterats.

Så sent som under onsdagen meddelade klubben att de återigen valt att stänga träningarna och att både spelare, ledare och anställda genomgått nya tester. Svar på dessa väntas komma under dagen.

Sporten söker ÖFK:s vd Michael Schahine.