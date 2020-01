Efter Bergs uttåg – ÖFK Cosmos får platsen i fyran: ”I dag fick vi besked”

Under förra veckan blev det klart att Bergs IK drar sig ur division 4. De har både tappat spelare och haft svårt att rekrytera tränare till föreningen.

– Det är bekymmersamt för att vi har ingen tränare. Det ser mörkt ut, sa Gustav Edström, ansvarig på fotbollssektionen i föreningen.

Berg beslutade då att de drar sig ur med division 4-laget. Tills vidare har föreningen kvar ett lag i division 6. Men det kan också bli svårt att få ihop ett lag där.

Förbundet meddelar till Sporten att det är ÖFK Cosmos som fått platsen.

– De har haft en vecka på sig att fundera över det. Men i dag fick vi beskedet från ÖFK Cosmos att de tar platsen, säger Peo Larsson på förbundet.

Det har tidigare varit diskussioner kring lag som inte velat ta steget upp, att det då ska bli bestraffningar i form av nedflyttning. Men i det här fallet är det ett annat läge.

– Laget får säga nej. Eftersom att de inte har tagit sig upp av sportsliga skäl, utan det är för att de tar över en vakant plats, säger Larsson.

Uppflyttningen innebär att ÖFK Cosmos nu flyttas upp för andra gången på två år. Laget började i division 6 under 2018 och gick direkt upp till division 5. Under fjolåret slutade Cosmos tvåa i tabellen bakom Sveg, men föll sedan på målsnöret under höstens kvalspel där Stugun behövde vinna stort för att knipa platsen i fyran och lyckades vinna med 5–1.

Flytten innebär också att Norra Lit tar över Cosmos plats i division 5.