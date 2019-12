Ebba Andersson gör comeback – klar för Tour de Ski: ”Har verkligen längtat”

Ebba Andersson skadade knät under ett landslagsläger i november och har rehabiliterat sedan dess. I helgen var hon tillbaka under de nationella tävlingarna i Östersund där hon vann överlägset på 15 kilometer fristil. Nu bekräftar Andersson att hon kommer att vara med under Tour de Ski, som pågår mellan 28 december och 5 januari.

"Jag känner inte av några problem efter helgen och efter samtal med fysios och läkarteam känner jag att knäet är redo för fortsatt tävlande. Jag har verkligen längtat och sett fram emot att kunna tävla igen. Det är något som jag har jobbat stenhårt för den senaste tiden", säger Ebba Andersson i ett pressmeddelande.