Dystra beskedet efter avstängningen – Frida Karlsson missar Tour de Ski : "Slår fast det"

20-åringen från Sollefteå stoppades efter att ha kört på för hårt. Några närmare detaljer gavs inte från skidlandslaget, mer än att hon gått över gränsen i balansen mellan träningsmängd och återhämtning.

Hon får helt enkelt inte tävla för landslaget förrän hon är i balans.

Och tyvärr missar hon nu en stor höjdpunkt i vinter – Tour de Ski.

– Jag vill inte spekulera när hon skulle kunna vara tillbaka. Det är bättre att hon får lugn och ro, säger landslagsläkaren Magnus Oscarsson till SVT.

– Vi kan slå fast att Frida inte åker Tour de Ski.

Samtidigt berättar personliga tränaren Per Nilsson för Sportbladet om hur hon tränar nu.

– Hon är fortfarande under utredning. Men hon är igång och tränar ett pass per dag, styrketräning eller skidor. Ungefär en timme per dag, säger han till Sportbladet.