Dunkspecialisten Gordon på plats – med siktet inställt på att föra Jämtland Basket till segrar: ”Första målet är alltid att vinna”

När Justin Gordon anlände i Östersund under lördagen fick han uppleva andra väderförhållanden än vad han varit van vid under delar av sin tidigare karriär, där han spelat i bland annat Marocko och Australien.

– Det startade snöa nästan direkt när jag kom, men jag gillar det. Om det ska vara kallt kan det lika gärna se bra ut, säger Gordon, som närmast kommer från spel i tyska andraligan.

Under collegetiden i Wofford gjorde sig Gordon känd som något av en dunkspecialist med sin starka atletiska förmåga.

Är det ett mål att du ska kunna bjuda på något extra ute på planen?

– Jag älskar att spela basket och jag vill ha roligt, så det där kommer naturligt att kunna spela avslappnat. När man vinner blir det också mer vanligt att det blir något extra, så det första målet är alltid att vinna.

Se några av Gordons höjdpunkter från collegespelet i youtubeklippet nedan:

Gordon, som fyller 26 år i december, ser sin rutin och sin spelintelligens som det han främst kan bidra med för att få Jämtland på vinnarspåret igen efter en tung inledning av säsongen.

– Jag tror att jag kan komma in och underlätta för laget främst i offensiven, men även i defensiven. Jag kan nog bidra med lite IQ där ute också och hjälpa andra spelare i laget. Jag vill komma in och försöka göra ett intryck så fort som möjligt. Jag vill komma in och lära känna alla och få en känsla för allt till en början, säger Gordon, som menar att han är i matchform.

– Så fort allt pappersarbete är på plats så är jag redo att göra debut.