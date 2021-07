Drömdebut för ÖFK-legendarens son – gjorde mål efter tre minuter: ”Så coolt”

Hammarby IF tog under söndagen emot Degerfors IF på Tele2 Arena i Allsvenskan. Med lite drygt tio minuter kvar bytte de in den historiska ÖFK-spelaren och tränaren Hasse Eskilssons son, Williot Swedberg.

I och med inhoppet fick Swedberg göra sitt första framträdande i Allsvenskan. Och snart skulle han också ha gjort sitt första allsvenska mål.

I minut 81 fångade debutanten upp bollen i vänstra delen av offensivt straffområde, tog något steg inåt och knorrade in bollen strax under högra krysset.

– Det är så coolt, jag växte upp här och har varit på matcher alla år, nu får jag spela också, det är sjukt, sa Swedberg i intervju med Discovery+ efter matchen.

Hasse Eskilsson växte upp i Östersund, fostrades i klubben och skulle komma att bli en av klubbens absoluta största produkter. Även han har ett förflutet i Hammarby men tog sig också ut i Europa till bland annat Sporting Lissabon. Under söndagen tog hans son Williot ett första kliv upp i proffsfotbollen även han.

Matchen slutade 5-1 till Hammarby.

Se Williot Swedbergs mål här nedanför: