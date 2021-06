Dollarstore expanderar till utlandet – första butikerna på gång nästa vår

Redan 2018 berättade dåvarande vd:n Bent Holm för Länstidningen att bolaget hade planer på att expandera till utlandet. Han ville inte avslöja vilka länder som bolaget tittade på för en eventuell etablering men hoppades att det skulle kunna ske redan 2019 eller 2020.

Några etableringar i andra länder blev det inte just de åren. Däremot växte Dollarstore kraftigt inom landets gränser. Under 2019 öppnade bolaget 23 nya butiker och under 2020 öppnades ytterligare 16 butiker. Vd Thomas Jellum säger att antalet nya varuhus under 2021 bör bli minst lika många som förra året.

Men nästa år, 2022, stundar alltså även butiksöppningar i andra länder.

– Vår konkreta plan just nu är att öppna de första butikerna i Danmark våren 2022. Dessutom tittar vi parallellt på andra marknader som också kan bli relevanta. Men våra konkreta planer finns främst i Danmark för tillfället, säger Thomas Jellum till branschtidningen Market.

Dollarstore grundades av Peter Ahlberg som är uppvuxen i Vigge. Han öppnade det första varuhuset 1999 utanför Örnsköldsvik. I dag har kedjan butiker från Trelleborg i söder till Gällivare i norr. Totalt finns 117 Dollarstorebutiker runt om i landet.

