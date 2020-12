Djuse kopplar ett järngrepp i championatstriden på Östersundstravet – nya framgångar på torsdagen

Den 20-årige kusktalangen hade åtta uppsittningar under kvällen, men det var först i den sista som han lyckades vinna. Segern kom med Obelix Rex, vilket var sjuåringens blott tredje triumf på 34 starter.

Det var Djuses 180:e seger i går. Han närmar sig 18 miljoner i inkörda prispengar vilket är mer än sju miljoner mer än i fjol.

De övriga Östersundssegrarna kom genom Per Linderoth och Angela Eriksson. Linderoth tog hem V5-2 med Ants in the Pants efter en överlägsen slutfinish medan Eriksson vann montéloppet med Alvian.

Det var dessutom två ovana segrare. Ants in the Pants tog sin första vinst i sin åttonde start. Alvian har startat tolv gånger i år och det här var den andra segern.

Torsdagens tävlingar hade nio lopp på programmet och som vanligt var det bra anmält.

Östersundstravet har helt klart en väldigt positiv kurva när det gäller anmälningar i år, något som kan ge positiva effekter inför nästa års program.

– Det har varit ett fantastiskt år på så sätt. Jag vill här berömma Mattias (Stenby) och Andreas (Johansson). Lite skämtsamt brukar jag säga att det är Mattias- och Andreas-effekten vi ser, förklarar travchefen Jan Quicklund.

Stenby är den nye sportchefen och Johansson den nye banchefen. De båda har startat sina nya jobb med ett stort engagemang och en kunskap som visar sig tydligt i resultaten.

– Jag är jätteglad och otroligt tacksam för de här två rekryteringarna, säger Quicklund.

Vilka fördelar har Andreas Johansson som banchef?

– Han har kuggat i på ett fantastiskt sätt. Han lyssnar och är totalt orädd att jobba. Dessutom har han ett härligt driv.

De höga anmälningstalen under året kommer att ge positiv effekt för Östersundstravet, även om det blir verklighet först 2022.

– Däremot finns det ett belöningssystem i form av en starthästbonus som man får redan i år. Där ligger vi jättebra till, menar Jan Quicklund.