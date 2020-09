Djävulen som kvinna eller utlänning – Malin Palmqvist har sett ”Diablos”, internationellt dansresidens på Estrad norr

I två veckor har koreografen och dansaren Nayla Espinosa García och kompanierna La Random och Other side arbetat i residens tillsammans på Estrad norr. Det är ett av Konstnärsnämndens och Estrad Norrs två internationella dansresidens där en sverigebaserad danskonstnär bjuder in en internationell kollega.

I juli bjöd Sara Ribbenstedt in finska och danska kollegor och nu i augusti bjöd Nayla Espinosa García in koreografen Nelson Martinez från Colombia/Frankrike. Dansarna i La Random Company är baserade i länet. På sociala medier kan de ses dansa på Storsjöns is och stränder men också ta över tomma dansgolv.

I helgen visades två verk signerade kompaniet, ett färdigt och ett work in progress (verk under arbete), upp för en pandemianpassad publik.

De båda verken har djävulen, el diablo, som gemensam nämnare och är inspirerade av uruguayanske författaren och journalisten Eduardo Galeanos texter där djävulen personifieras av den som beskylls för allt som gått fel: kvinnan, utlänningen, homosexuella – alla som inte ingår i det som för tillfället konstruerar viet. Den som får skulden för allt som gått fel.

Kvällens första verk, ”El Diablo es Mujer”, framfördes med delvis andra dansare hösten 2017 på Östersunds teaterverkstad. Ovanför de tre kropparna i arrangerad vila, svävar ett projicerat öga som för tankarna till övervakning, men också objektifiering eller någon som tjuvkikar. Hudnära kläder gör kropparna till projektionsytor, de kan bli till vad som helst. Kropparna vaknar, rörelse med händer och fötter i golvet och långa svängande hår. Pulserar till musik som vore de under vatten. Jag tänker på metamorfoser och svävande sjöjungfrur men också häxor och huldror, mytens förföriska men också hotfulla kvinnoväsen. En mytologisering av kvinnor som gör dem farliga och används som argument för kontroll.

I kvällens andra verk, ”El Diablo es Extranjero” som är under arbete, är det utlänningen som får spela rollen som djävul. Vi i publiken placeras ut på punkter i golvet, en och en eller sällskap i grupp med ryggarna mot varandra. Genom ytterdörren kommer en dansare klädd i apkostym och svensk fotbollströja in. Tittar försiktigt på oss i publiken, som om vi var djuren på zoo. Inspelade röster ställer frågor kring vad ett hem egentligen är och om det går att återvända till ett annat hem. Sedan placeras vi ut längs väggarna i soffor och på stolar. Det ser ut som ett hem, ett vardagsrum.

Verket rymmer en stillsam humor, en öppen blick och ett nyfiket utforskande av det främmande som hela tiden ligger i betraktarens öga. En gul vägfärja kan bli till en Titanicscen. Vi i publiken får ackompanjera den första rymdapans färd med en rytmisk talkör, gå en månpromenad med den första kvinnan på månen – i blinkande hjälm och moonboots. Dansarna utforskar det intensiva sökandet efter närhet och samhörighet i en dubbelbugg och en foxtrot till Jannez där hakor och pannor kopplas samman. Det finns berättande element men också intensiv dans där kroppar möts och nästan svävar.

Vi är 20 personer i i publiken och kommer, trots att föreskrivna distansregler följs, dansarna nära eftersom vi sitter längs väggarna, deltar i talkörer och flyttas runt i rummet. En känsla av deltagande som känns extra viktigt i den tid som är nu. Det är ett verk under arbete med en viss ostyrighet men som också väcker stor nyfikenhet.

Det blir spännande att se fortsättningen på det här.

Recension // Dans

La Random/Company Other Side/ñU : Diablos

Koreografi: Nayla Espinosa, Betiana Barros, Nelson Martinez

Skapande dansare: Katja Lindgren, Linn Höglund, Josefine Olsson, Maria Löfskog, Tsz-Hin Tang, Nelson Martinez

Musik: Bengt Jonsson, Fran Guillen, Sisanda Nilsson, Damian Córdoba, Bicho de Pé, Jannez och Maria Löfskog

Tekniker: Bengt Jonsson

(Svarta lådan, Estrad Norr)