Ope tappade tvåmålsledning – fortsatt utan vinst i division 3: "Bytt startelva varje match"

Ope började matchen bäst. Joakim Starkman gjorde matchen finaste mål när han vände in från sin kant och tryckte in 1–0 via ribban.

– Jag förstod att jag var vänsterfotad så jag försökte gå insidan istället för att springa längs kanten. Sedan tänkte jag spela snett bakåt men så såg jag att det inte fanns någon ledig spelare där. Då testade jag och det gick ju bra, säger Starkman.

Några minuter senare tryckte den talangfulle mittbacken Edvard Westerlund in 2–0. Ope spelade bra under den första halvleken.

– Vi har lite mer tålamod och låter bollen lite mer på djupet. Vi klarar också av att trycka upp spelet med ytterbackarna, säger Joakim Starkman, vänsterback i Ope.

I slutet av första halvleken tvingades Ope byta ut lagkaptenen Jonas Lundqvist och lite senare den viktiga ytterbacken Tobias Wiklund. Precis innan pausvilan reducerades Lucksta. 2–1 var ställningen efter 45 spelade minuter.

– Jag tycker att vi spelar stundtals ok, vi pratar i paus om att lösa deras press.

Direkt efter paus lyfte Lucksta spelet rejält. På en kvart hade laget gått från underläge till 3–2-ledning.

– Det känns inte som vi löper för varandra. Vi gav upp egentligen och försökte bara försvara, säger Starkman.

Ope har bara tagit en poäng hittills i division 3. De har haft mycket skadeproblem under säsongsinledningen.

– Vi har haft mycket sjukdomar och skador. Vi har bytt startelva i princip varje match, det är jobbigt när vi har bytt spelsystem och ska försöka spel in det, säger Joakim Starkman.

Ett positivt besked för Ope var att Igor Murengerantwari var tillbaka i startelvan.

Ope–Lucksta 2–3 (2–1)

1–0 (12) Joakim Starkman, 2–0 (23) Edvard Vesterlund, 2–1 (43) Hakim Rouass, 2-2 (55) Jimmy Ilvonen, 2–3 (58) Hakim Rouass.

Publik: 67

Domare: Joakim Nilsso