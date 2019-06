Besviket Alsen efter derbyförlust mot Frösön – kritiserar bortaplanen: ”Så jävla svår gräsmatta”

Det var på ett soligt Lövsta IP som toppstridande Frösö IF tog emot bottenskrapande Alsens IF i division 3. Det blev bitvis klassiskt derbyspel med fysik i fokus, där Frösö IF var nivån bättre och ledde med 2-0 när slutsignalen kom.

Alsen kritiserar sig själva efter matchen, men också motståndarnas hemmaplan.

– Det är en så jävla svår gräsmatta att spela på, bollen studsar mycket och konstigt. Skillnaden mot hemma på Bleckåsvallen är ju som natt och dag.

– Men Frösön är ju bättre och vi lyckas inte riktigt komma upp i tillräcklig nivå, säger Mikael Nilsson.

Också enligt Frösöspelarna, är det fysiken som tar dem till tre poäng mot Alsen.

– Vi är bättre fysiskt idag, och orkar längre än Alsen. Och så är vi ju väldigt starka på fasta situationer, säger Andre Larsson som gjorde sista målet genom nick på hörna.

Frösö IF leder nu division tre efter precis halva säsongen spelad. Enligt derbyts matchvinnare och Frösöns skyttekung André Larsson, ser framtiden ljus ut.

– Vi krigar ju för toppen, och har riktigt bra chanser.

Tror du att du kan bli skytteligavinnare i divison 2 nästa år?

– Ja, man får väl ha mål, man siktar ju alltid uppåt. Hela laget går bra, så det är kul att spela i Frösön just nu, säger André Larsson.