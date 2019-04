Pangstart för Ytterhogdal – storseger i premiären: "En riktigt bra prestation"

Matchen började lite trevande från Ytterhogdals sida, spelarna verkade lite tyngda av stundens allvar samt att kliva in som storfavoriter. Gästerna Sandvik hade inte så mycket boll men var ändå farliga i sina kontringar första tio minuterna och de var väldigt nära att ta ledningen när hemmalagets målvakt Phil van den Broek släppte en retur rakt ut i straffområdet.

– Att Phil gör en kanonräddning det andra skottet är en riktig "gamechanger", säger McNally som menar att det var en väckarklocka som fick premiärnerverna att flyga all världens väg.

– Hade de gjort mål där hade det varit en helt annan match.

Nu tog sig YIK samman och resten av matchen var i princip mest en fråga om hur mycket laget skulle vinna med. I trettonde minuten gjorde Kyle Sambor inget misstag då han fick ett fint läge, 1-0 kunde sättas upp vid matchuret.

– Väldigt skönt. Sen tycker jag att vi gör en riktigt bra match, hela laget förtjänar beröm men det går inte att låta bli att lyfta Sam Alderson lite extra för han var i mina ögon planens dominant, säger Tony McNally.

Jordan Blinco prickade in två mål före halvtidsvilan och när även Kyle Sambor rullar in sitt andra mål några minuter in i andra halvlek är matchen definitivt avgjord.

Moses Duckrell, Kieran Simms och Sam Alderson kommer sedan även de in i målprotokollet och Ytterhogdal passar även på att göra sina fem tillåtna byten.

– Vi har match igen redan på tisdag när vi ska möte IFK Östersund i cupen. I morgon får grabbarna ledigt och sedan blir det en lättare träning på måndag. Nästa helg är det ny seriematch så nu är det igång på allvar, säger Tony McNally som kunde konstatera att nästa helgs motståndare, Gottne, skuggar i serietoppen då de vann sin första match med 7-1.

Ytterhogdal–Sandvik 7–0 (3–0)

Målen: 1-0 Kyle Sambor (13), 2–0 Jordan Blinco (26), 3–0 Jordan Blinco (32), 4–0 Kyle Sambor (52), 5-0 Moses Duckrell (63), 6-0 Kieran Simms (73), 7-0 Sam Alderson (87).