Inget skönspel i Ytterhogdal – delad pott i toppmöte

Det bjöds inte på någon stor fotbollsunderhållning när topplagen möttes. Passningsspelet var under all kritik och det normalt så bollskickliga YIK fick inte riktigt till det. Men det var ändå inget snack om att hemmalaget förde matchen och tog även ledningen med 1-0 genom David Kuba Kuba då han snappade upp bollen efter en hörna och placerade in den i bortre burgaveln.

– Vi var det bättre laget och hade bra kontroll. Piteå sätter hög press och det stör vårt passningsspel men jag är nöjd med första halvlek, sade tränaren Adrian Costello.

Matchen fortsatte på samma spår i andra halvlek och hemmalaget hade ett par vassa chanser att utöka ledningen.

Några taktiska förändringar och omflyttningar i Piteå vände matchen efter en timmes spel. Plötsligt kom laget fram i våg efter våg och inom loppet av några minuter hade gästerna tagit ledningen.

– De kontrade bort oss några gånger och vi tappade positionerna, summerar Costello som ändå är nöjd med att hans lag kunde resa sig och ta tag i spelet under slutskedet.

Rättvisa skipades också när Peter Smith tog vara på ett inlägg som gick över övriga spelare. Smith klippte in sitt volleyskott stenhårt i nättaket vid första stolpen.

– Vi ska vara nöjda med en poäng, det var ju nära att vi skulle bli utan. Men sett över hela matchen så står jag för att vi var bättre.

Ytterhogdal–Piteå 2–2 (1–0) Målskyttar: David Kuba Kuba och Peter Smith.