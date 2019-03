IFK Östersund kryssade mot Elitettanmotstånd: "Vill sätta Östersund på damfotbollskartan"

Under lördagen så kom IFK Östersund med hela tre lag till Sundsvall. Damlaget som kamperar i division 1 Norrland, andralaget som spelar i division 2 mellersta Norrland samt ett utvecklingslag.

– Vi vill utveckla damfotbollen i Östersund, vi vill bli bättre, vi vill mer och då gäller det att vi skaffar oss förutsättningar. Det är jättebra att kunna komma ner till Sundsvall och få tre bra matcher, säger Göran Malmberg.

Damlaget mötte Sundsvalls DFF som haft en turbulent vecka, med avgående tränare och en kritiserad ledning från spelartruppen.

Östersund som för dagen kom utan sin nya huvudtränare Adam Mattiasson. Som är en bidragande faktor till det nybygge som IFK Östersund går igenom.

– Adam kommer in med nya idéer, som kan bidra till vårt sätt att spela fotboll och hur vi kan fortsätta att utvecklas, säger Göran Malmberg.

Matchen startade med en dominans från SDFF som pressade ner bortalaget och kom till några farliga lägen. Trots dominansen från Sundsvall, var det IFK som gjorde första målet genom My Jonsson i den 21 minuten. My observerade att Sundsvalls ytterback slarvade med bollen, tog den och la in den kyligt i bortre hörnet.

Bara tre minuter senare så kom nästa misstag, denna gången genom IFK Östersunds kapten Emma Ljungdahl som tappade fotfästet, Venera Rexhi med förflutet i Östersunds DFF, var inte sen att utnyttja detta utan satte den distinkt bakom Mathilda Klang i IFK-målet.

Just Mathilda Klang gjorde en bra match och hade också den svettigaste räddningen i matchen. Efter en SDFF-hörna i den 68:e minuten, kom målskytten Venera Rexhi till ett skottläge utanför målområdet, böjde bollen mot bortre men Klang fick en hand på den och styrde ut bollen till en hörna.

Matchen slutade 1–1, efter matchen var assisterande tränare Göran Malmberg nöjd med tjejernas insats.

– Vi har några nya spelare, nya tränare och ett nytt spelsystem. Så det är en bra match för oss ur den synvinkeln.

På Baldershov så spelade andralaget mot ligarivalen Alnö och där blev det målkalas för IFK Östersund, matchen där slutade 1-5.

Matchen

Sundsvalls DFF–IFK Östersund 1–1 (1–1)

Mål: 0–1 (21) My Jonsson, 1–1 (24) Venera Rexhi.

Så spelade IFK Östersund: (4–3–3) Mathilda Klang – Elin Kristiansson, Emma Ljungdahl, Patricia Häreby, Kajsa Stina Lind (46) – Angelica Häreby, Lisa Ederwall, Emelie Eriksson – Femke Golverdingen, Engelina Nygren (73), My Jonsson (80)

Avbytare: Elin Mårs (46), Ida Roos (73), Thea Arvidsson (80).