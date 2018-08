Bergs Anton Nilsén gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Ås IF i division 5 Jämtland/Härjedalen. I andra halvlek jobbade sig Ås IF in i matchen, och kvitterade genom Daniel Svensson. Några fler mål blev det inte, och matchen slutade 1–1.

Ås IF stannar därmed på andra plats, och Berg på femte plats, i tabellen.

Nästa motstånd för Ås IF är Ope 2. Lagen möts tisdag 21 augusti 19.00 på Odensala Sportfält. Berg tar sig an Ragunda hemma onsdag 22 augusti 19.00.