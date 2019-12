Dieselsanering fortsätter i Hoting – på fredagen tas prover i Hotingsjön: ”Vi ska ut och borra i isen”

På juldagen läckte det ut stora mängder diesel ur en tank i värmeverket i Hoting – omkring 5 kubik. På fredagen ska man ta prover på vattnet i Hotingsjön för att se omfattningen av läckan.

– I dag ska vi gå ut på Hotingsjön och borra hål på isen och ta prover för att se om det kommit diesel ut i själva sjön, säger Helen Löfgren-Larsson, VA- och renhållningschef vid Strömsunds kommun.

Eftersom det nu ligger is på sjön så måste man borra för att kunna bilda sig en uppfattning om sjön påverkats av läckan.

– Är det öppet vatten så ser man ju på vattnet, men nu är det ju is.

På annandagen började kommunen sanera bränslet som via värmeverkets avlopp runnit in i reningsverket, ett arbete som fortsätter under fredagen med saneringsbilarna som man beställde på annandagen.

Enligt Löfgren-Larsson ser läget i reningsverket positivt ut.

– Det blir bättre och bättre i verket. Sen tror vi inte att det gått ut något i sjön, men det är svårt att säga innan vi tagit några prover. Men utgående flödet från verket ser bra ut och det luktar ingen diesel. Det ser positivt ut, säger hon.