Det vankas landskamp mellan Norge och Sverige på Östersundstravet – här är expertens tips inför lördagens tävlingar

Vi tror på svensk seger i båda kamperna och när det gäller varmbloden (V65-5) singelstreckar vi Daniel Wickberg-tränade Tempel L.B. från sitt fina utgångsläge.

Bland kallbloden (V65-6) jagar Juni Goggen sin tredje raka seger, men stöter på tufft motstånd i nya svenska rekordhållaren Zitor och rutinerade Pave Faks.

V64-1

Zazzi Royal Review blir bättre och bättre och första segern kan inte vara långt borta. Jaqueline Boko tog sin första seger senast och måste räknas tidigt. Matt Dillon L.K. har svarat för godkända insatser och kan vara långt framme igen. Jack Håleryd har bra kapacitet för klassen men bakspår på tillägg är aldrig lätt.

Ranking: 3-5-6-15-2-1-12-14-10-4-9-7-8-11-13

V64-2

Nygårds Inez har ett svårt läge men fin form och kommer hon bara till från start är hon med och gör upp om segern. Kaksi har också ett knepigt utgångsläge men kapacitet att vara långt framme. Smedheim Snerta har Linderoth vunnit med tidigare och läget är bra. Maggnetta kan inte behöva vara segerlös länge till.

Ranking: 8-11-2-10-9-6-5-7-1-3-4

V64-3

Prince S.W. har ett bra läge och överkomligt motstånd. Global Tribunal har också ett bra läge och är inte helt otänkbar. Cyprus A.T. jagar första årssegern och är i grunden en riktigt bra häst för klassen. Gentle Storm har klen segerstatistik men annars riktigt fin form.

Ranking: 2-3-6-7-9-10-11-12-1-4-5-8

V64-4

Järvsö Malla går bra varje gång och har ett perfekt utgångsläge. Haga Bruden är snabb för klassen och gillar de här förutsättningarna. Komnes Omer kan få loppet och räknas också. Svärting A.C. är bra igång men ingen riktig sprinter.

Ranking: 4-2-1-7-10-11-9-5-6-3-8-12

V64-5

Tempel L.B. skötte sig bra i tuff omgivning senast och har en passande uppgift nu. American Cheque tävlar bra varje gång och är säkert med långt framme även nu. Marino D.V. har ett bättre läge än stallkamraten och är given om man garderar. From Dusk To Dawn vann ett billigt lopp på bra sätt senast och har form igen.

Ranking: 7-8-1-10-4-2-3-6-5-9

V64-6

Juni Goggen har fina förutsättningar och kan leda runt om. Zitor var strålande bra senast och är given på kupongen trots lite andra förutsättningar. Pave Faks är härdad i tuffa gäng och går inte att räkna bort. Helle Spik har tävlat bra hela året och är tidig om man fyller på.

Ranking: 1-3-10-7-4-9-5-8-2-6

Systemförslag

V64-1: 3,5

Res: 6,15

V64-2: 8,11

Res: 2,10

V64-3: Alla tolv hästarna

Res: 2,3

V64-4: 1,2,4

Res: 7,10

V64-5: 7 Tempel L.B.

Res: 8,1

V64-6: 1,3,10

Res: 7,4

Rader: 432

Kostnad: 432 kronor

Övriga lopp

Lopp 1: 10 Guldtopp - 3 Nygårds Ivar - 6 Fantom. Outs: 2 Agnor.

Lopp 2: 7 Naughty Boy - 9 Glimmer U.S. - 4 Dex Dynamite. Outs: 5 Kicking Viking.

Lopp 3: 2 Vick Tabac - 11 Zibor - 9 Suverän. Outs: 4 Hallsta Molly.

MATS PERSSON