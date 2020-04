Det troliga beskedet: Gymnasieeleverna kommer inte tillbaka till skolan den här terminen

Det säger förbundsdirektör Mikael Cederberg i samband med en uppdatering kring coronaläget för Jämtlands gymnasieförbund, JGY, under tisdagens reducerade kommunfullmäktige i Östersund.

Det var den 25 mars som JGY stängde vi ner den skolbaserade undervisningen för 4000 elever och har sedan dess bedrivit studentbaserad undervisning med lärare som också skött undervisningen hemifrån.

Klart är att det nu lutar åt att årskurs 1 och 2 på gymnasiet troligen kommer att bli kvar i sina hem vårterminen ut.

– Vi förhandlar också med de fackliga organisationerna om förändring av läsårstiderna, säger Mikael Cederberg.

– Vi tänker oss att åk 1 och 2 kan tas in vecka 25, alltså veckan före midsommar för särskilda duvningar.

Även vecka 34 kommer vi avsätta särskilt för ettor och tvåor – från den 17 augusti.

– Det kan också vara så att de som ska börja årskurs 1 till hösten får börja lite senare. Och att vi ändrar lovdagar för dem. Men jag vill understryka att det inte beslutat än, säger Cederberg.

Från den här veckan kommer emellertid förbundets avgångselever att komma tillbaka till den fysiska skolbänken igen; samtidigt öppnar skolmatsalen upp dörrarna för sistaårseleverna.

– Den här veckan öppnar vi upp för prioriterade grupper. Det handlar om avgångsklasserna i gymnasieskolan, de som ska ta studenten. Det handlar om gymnasiesärskolan som vi också öppnar idag. Vi prioriterar också yrkesvux. De måste få ut sin yrkesexamen till sommaren.

Samtidigt pekar Mikael Cederberg att skolan följer de regler som gäller för social distansering.

– Jag vill understryka att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det handlar inte om att alla avgångsklasser ska in i skolan och definitivt inte samtidigt. De kallas in av undervisande lärare gruppvis, vissa dagar per vecka och det kan vara halvklasser.

Cederberg noterar också att distansundervisningen hittills har fungerat över förväntan. Närvaron är god bland eleverna och JGY ser dessutom ett lägre sjuktal än vanligt bland lärarna.

– Det är många elever som hör av sig till oss och vill tillbaka till skolan och det är ju positivt i sig, men svaret är nej.

Och frågan är hur coronaläget kan slå mot förbundets ekonomi?

Troligen inte speciellt mycket, enligt Mikael Cederberg.

– Vi ser inte att vi kommer att drabbas särskilt hårt. Det kan innebära en del övertidskostnader för våra lärare framöver hösten, men i allt väsentligt så innebär inte coronan något hårt slag mot förbundets ekonomi.

