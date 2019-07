Mannen som är norsk medborgare har varit eftersökt av norsk polis sedan måndag morgon. Hans bil stod parkerad vid Fjällnäs i Jämtland cirka en mil från norska gränsen.

Under natten eftersöktes området kring Fjällnäs av polishelikopter, och under morgonen fortsatte sökarbetet med förnyad kraft. Vid nio-tiden under torsdagen återfanns mannen i Tänndalen vid Tänndalens Ski lodge.

– Mannen ska vara vid liv och välmående, säger Kristina Lantto, kommunikatör på polisen.