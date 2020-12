Debattsvar till läkarna: (M) står för de BlåGrönas gemensamma plan

Replik på debattartikeln "Regionpolitikerna inser inte allvaret" 26 november skriven av 73 läkare på Östersunds sjukhus.

Vi Moderater står för den gemensamma väg i regionen som vi i de BlåGröna valt men låt oss förklara vart vi kom ifrån, vad vi gör och vart vi är på väg för att vara tydliga med vilken väg vi pratar om. Det mandat vi sökte från väljarna gällande hälso- och sjukvården var att korta vårdköerna och att en gång för alla få ordning på ekonomin och därigenom långsiktigt säkra vården i vårt län. Tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna så bildade vi de BlåGröna med en tydligt gemensam politisk plan för denna mandatperiod.

För den som vill fördjupa sig i den politiska riktning vi valt så kan man läsa regionplanen men för oss Moderater är fokuseringen på ledning och styrning av hälso- och sjukvården, att förflytta vården och resurserna närmare patienten samt att välkomna fler alternativa utförare centrala delar i att lösa de problem vi har och möta framtida utmaningar.

Under 2019 ändrades de ekonomiska förutsättningarna för vår region då vår långivare Kommuninvest var tydliga med att om inga kraftfulla åtgärder vidtogs för att minska kostnaderna så skulle vi inte längre få låna, vilket vi är beroende av för att göra nödvändiga investeringar. Regionens ledning hade konstaterat att vi hade osakliga lönekostnader på flera miljoner, svårt att överblicka våra personalkostnader på grund av många olika kollektivavtal samt en bristande förmåga att samarbeta mellan verksamheter. Detta var bakgrunden till att arbetsgivaren och facket sa upp de befintliga avtalen.

Tyvärr skilde sig parterna åt utan att ha kommit överens om nya avtal och under våren trädde då det nationellt förhandlade avtalet allmänna bestämmelser (AB) in. Ett avtal som förhandlats fram mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och facket. Detta avtal har lägre OB-ersättning samt ett högre arbetstidsmått än våra tidigare avtal, dock var inte det syftet till varför arbetsgivaren och facket sa upp de tidigare avtalen. Detta blev tyvärr en konsekvens av att parterna inte kunde enas under föregående förhandling. Allt detta skedde innan pandemin nådde vår region med full kraft.

Vi i Moderaterna och de BlåGröna hoppas innerligt att i den förhandling parterna nu är i landar i att de kommer överens och att det blir ett bra avtal som ger verksamheten och personalen rätt förutsättningar för att göra ett gott jobb med goda möjligheter till återhämtning.

Vi är i en allvarlig situation på flera avdelningar med brist på personal och för få vårdplatser och detta dessutom under en pågående pandemi. Vi förstår verkligen allvaret i detta. Vi ska självklart ta de nödvändiga politiska besluten för att stegvis förbättra situationen. En del beslut är tagna så som att börja frångå att arbeta varannan helg, möjligheten för äldre personal att gå ned i arbetstid och förbättrade möjligheter att vidareutbilda sig. På detta hoppas vi som sagt att parterna nu kommer överens om ett avtal som gör att den personal vi har vill stanna, att de som lämnat oss vill komma tillbaka och att den som utbildar sig väljer oss som sin framtida arbetsplats.

Avslutningsvis vill vi tacka all personal för det arbete som görs varje dag och ett särskilt tack för det enorma arbete som gjorts och görs under pandemin. Vi vill även tacka all personal som engagerat sig och gjort sin röst hörd gällande den situation vi har. Det är genom samtal och diskussion vi gemensamt kan hitta vägarna framåt. Vi är alla människor, med alla möjligheter och brister det innebär, och med respekt för varandra finns det inget problem vi inte kan lösa.

Elise Ryder Wikén (M)

Regionråd

Robert Hamberg (M)

Gruppledare