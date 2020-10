Debattsvar: Svensson (C): Vad vill egentligen S med Östersund?

Svar till Katarina Nyberg Finn: Katarina Nyberg Finn gör comeback i kommunpolitiken i Östersund och signalerar i en linjeartikel vad socialdemokraternas nya färdriktning blir.

Först som sist, välkommen tillbaka i politiken Katarina Nyberg Finn, jag ser verkligen fram emot debatten. Tycker också att det är en god ansats som socialdemokraterna nu till slut gör, efter halva mandatperioden, att börja bygga upp ett sammanhängande alternativ till Alliansens politik.

Hittills har nämligen det alternativet lyst med sin frånvaro. Oppositionen från S har mest bestått i att tala om vad man är emot - inte vad man är för, att inte delta i besluten och i en allmän ovilja att ta ansvar för det man borde ta ansvar för.

Tyvärr slår Katarina Nyberg Finn också in på den vägen i de delar hon blir konkret. Det Alliansen gör med den kommunala skolan är fel, men vad S vill göra som alternativ, hur det ska finansieras, och tillsammans med vilka man vill göra det är fortfarande höljt i dunkel.

Det förtjänar att upprepas att den stora kommunala arbetsuppgiften i Östersund under mandatperioden är att ta itu med den gigantiska underhållsskulden och föra mer pengar in i klassrummen till barnen. I klartext – ta itu med de skollokaler som tillåtits förfalla under många år och stärka den kommunala skolan

Även om S tycker att det Alliansen nu gör är fel kan de inte springa ifrån vare sig historiskt ansvar eller kravet på att presentera en sammanhängande och finansierad lösning som skiljer sig från vår på de problem ni skapat.

Av linjeartikeln framgår också att S i Östersund nu tänker börja fundera på åtgärder för hur vi i Östersunds kommun ska ta oss ur den ekonomiska krisen som så uppenbart slår och kommer att slå mot vår lokala ekonomi. Det är bra, men Alliansen har kommit lite längre i processen. Vi har en plan som nu genomförs.

I den budget som vi la fram i tisdags finns den konkreta planen för det kommunen kan göra för att återstarta ekonomin i Östersunds kommun. Det handlar i korthet om två saker.

En fortsatt satsning på kommunens kärnverksamheter, vård, skola och omsorg, med utökade resurser trots risken för ett sämre kommunalt resultat i det korta perspektivet. Vi ökar satsningen på kärnverksamheten med nästan 5 procent, eller över 160 miljoner kronor.

En rekordsatsning på samhällsinvesteringar under 2021, 866 miljoner kronor, för att öka den gemensamma nyttan samtidigt som den lokala ekonomin får en injektion.

I rekordinvesteringen ingår bland annat bygge av Storsjöskolan, Lugnviksskolan, förskolan Luktärtan och 19 miljoner i underhåll till övriga skolor. Plus ytterligare 21 miljoner till underhåll som reserv.

Där ligger också bygge av vattenverk, förbättringar av reningsverk i hela kommunen, bygge av brandstation i Brunflo och snöanläggning i Lits slalombacke. Där ligger kort sagt rader av nödvändiga och samhällsnyttiga investeringar som vi tidigarelägger för ett ge tillskott till den lokala ekonomin samtidigt som vi snabbar på avbetalningen på den underhållsskuld vi fick ta över från det socialdemokratiska styret.

Detta är alltså Alliansens plan.

Nu är frågan vilken som är er plan Katarina Nyberg Finn (S)? Hur skiljer den sig från vår? Hur ska den finansieras?

Och med vem söker ni mandat att genomföra den?

Bosse Svensson (C)

Kommunstyrelsens ordförande