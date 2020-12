Debattsvar: Många fel om vindkraft i Offerdal

Den debattartikel av Leif Jonsson som publicerades den 9 december 2020 återspeglar inte debatten mot vindkraft i Offerdal och vi vill därför bemöta artikeln och klargöra några sakfrågor.

Leif skriver att opinionen i huvudsak har drivits av Projekt Kaxås med Dan Olofsson i spetsen och att den enbart rör möjligheten till inflyttning i Kaxås. Vi menar att inget kunde vara mer fel. Den opinion som finns i Offerdal är mycket bredare än så.

Livskraft i Offerdal är en nybildad förening som skapades i samband med att vindkraftsvindarna blåste upp igen. Föreningen har en bred förankring över hela Offerdal, vilket kan ses i de över 1 000 namnunderskrifter som samlades på kort tid samt i Facebookgruppen med över 600 medlemmar. Opinionen går från Frankrike och Jänsmässholmen i norr över Tångeråsen och Kaxås i mitten till Rise och Kälom i sydöst.

Våra tre huvudargument mot en vindkraftsetablering i Offerdal i allmänhet och på området Nordbyn och Vallsta som ligger väst/nordväst om Kaxås i synnerhet är följande:

Exploateringen planeras på Njaarkes vinterbetesmarker

Leif skriver att han efter 25 års arbete inom skogsnäringen har sett att renar inte påverkas av vindkraften. Det här stämmer inte överens med den bild som renskötarna ger – som har tillbringat ett helt liv inom renskötseln och bär många generationers kunskaper om renen med sig. För den som tycker att 25 år inom skogsnäringen är mer betydelsefullt än en livstid inom rennäringen, så talar även forskningen sitt tydliga språk.

Anna Skarin m.fl. har i ett forskningsprojekt med SLU (Sveriges LantbruksUniversitet) undersökt renars beteende på samma område före vindkraftsetableringen, under byggtiden samt efter idrifttagande och forskningsrapporten visar tydligt att renarnas betesmönster påverkas kraftigt av en vindkraftsetablering.

Den tänkta exploateringen ligger dessutom till stor del på Njaarkes riksintressen eller i direkt angränsande områden till dessa. Njaarke sameby har ett flertal gånger tydligt beskrivit att hela samebyns verksamhet hotas av en etablering av detta slag på deras marker, som redan är hårt påverkade av exploateringar av andra näringar, samt rovdjur och klimatförändringar.

En bygd som avfolkas dör. I bästa fall kan det bli ett friluftsområde med fritidsstugor om det ligger tillräckligt attraktivt. Men en sådan bygd genererar inget i retur. Det som genererar livskraft i en bygd är de människor som bor, lever och verkar i och för bygden. Man arbetar, betalar skatt, har barn som går i skolan, driver bygdegårdar och sommarcaféer ideellt, startar nya företag och genererar arbetstillfällen: en livskraftig bygd ger underlag till skolor, mataffärer, bensinstationer, hälsocentraler och apotek. Det ger även underlag för idrottsklubbar, ridskolor, matserveringar och allt annat som hör livet till.

En arbetstagare genererar ca 70 000kr/år i skatteintäkter. Offerdal hade redan innan projekt Kaxås en positiv inflyttningstrend, och denna har Projekt Kaxås accelererat. Inom ett par år kommer man bara genom projektet ha fått 100 inflyttande vuxna och kanske ännu fler barn. Bara inflyttningen skulle alltså ge upp till 7 miljoner kronor i skatteintäkter per år, långvarigt! Detta kan jämföras med de 3 miljoner kronor per år som arrendeavtalet hade givit kommunen enligt Leifs debattartikel – detta dock enbart under vindkraftsindustrins livstid på 25–30 år.

Inflyttande familjer kommer direkt att ge underlag för att starta ny samhällsservice och utöka den redan befintliga. Några flyttar även med sig sina välmående företag, vilket direkt eller på sikt ger fler arbetstillfällen. Vindkraftsindustrier ger främst lokal sysselsättning under byggtiden – under drifttiden är de lokala jobben mycket få, vilket de redan etablerade vindkraftsanläggningarna i Offerdal är ett bevis för.

Leif påstår att familjer har valt att flytta hit trots att kommunen hade ett arrendeavtal i Nordbyn, denna argumentation förutsätter ju dock att familjerna kände till arrendeavtalet.

Arrendeavtalet var dock inte allmänt känt i bygden och de hitflyttande familjerna var helt aningslösa.

I Offerdal bor det kloka, drivna och pålästa människor! Några bor på den gård som släkten har ägt sedan 1700-talet, andra bor här för att deras renar har betat på dessa marker sedan urminnes tider, några har valt att flytta hit. Vi har gemensamt att vi älskar vår bygd, vi vill se den blomstra, vi vill lära känna nya grannar som flyttar in i ödehus och nyproducerat, vi vill tillbringa vår fritid med jakt, bärplockning, skidåkning, fiske, ridning och långa promenader. Vi älskar att blicka ut över ett böljande skogslandskap och lyssna på tystnaden. Vi vill se renen som välmående strövar fritt i sitt sökande efter föda i skogslandskapet och i fjällen. Låter det här romantiskt? Ja, det gör det – men det bästa är att det inte är romantik. Det är vår verklighet. Det är det som gör att vi trivs här, att vi fortsätter kämpa för vår bygd.

Det här är, som Leif skriver, inte alls en fråga om prestige eller stolthet. Och det är verkligen inte enbart en fråga om Projekt Kaxås, Dan Olofssons investeringar eller byn Kaxås. Det här är en fråga om Offerdals livskraft och det är den vi kämpar för!

Vi vill samexistera med rennäringen, alla fantastiska Offerdalingar (nya och gamla, för och emot vindkraft) och med den natur och de friluftsmöjligheter som vi har här - inte med ännu en elproduktionsindustri i miljardklass!

Styrelsen

Föreningen Livskraft i Offerdal

www.livskraftiofferdal.se