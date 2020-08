Debattsvar: Därför rivs kopparnätet

Kopparnätet är på sina håll väldigt gammalt, en känslig teknik med återkommande fel som tyvärr inte alltid går att laga. För våra kunder innebär det en risk att stå helt utan en lösning om något går sönder och det vill vi förekomma.

Samtidigt vill vi erbjuda fler att kunna ta del av moderna tjänster. Därför pågår sedan flera år ett arbete med att gå över till modern och mer driftsäker teknik som mobilt och fiber.

Jag ber om ursäkt över att du har haft en dålig upplevelse hos oss och med olika besked i ditt ärende. Gällande kontakt in till oss så har vi ett antal kanaler att tillgå, exempelvis telefon, chatt och sociala medier. Ringer man in kan det vid vissa tidpunkter ibland köa upp och det är något vi alltid jobbar på för att förbättra, bland annat genom att ha flera olika kontaktvägar in.

Nu framgår inte om ditt ärende är löst men om du fortfarande har problem ser vi gärna över och reder ut ditt ärende.

Tack för att du delar dina synpunkter, de är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Roija Rafii

Pressansvarig Telia