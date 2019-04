Debatt: Vad gör vi med IS-terroristerna?

Jamila och Yenna var IS:s sexslavar. De är båda yazidier, som tillfångatogs av IS-terrorister. Många av deras släktingar och vänner mördades. Kvinnorna såldes vidare som sexslavar flera gånger. De fick uppleva förfärande, barbarisk brutalitet.

När vi läser och ser reportagen om IS:s otroliga grymhet, förstår vi att något är allvarligt fel. Hur kan moderna människor vara så grymma? Jo, vi börjar förstå hur det ligger till med rekryteringen till IS.

Det var i stor utsträckning redan kriminella som sökte sig till kalifatet, med syftet att bli något större, en upphöjd krigare,mm. IS-jihadisterna ville få tillgång till sexslavar och till IS- kvinnor (något som Linda Staaf – chef för polisens underrättelseenhet – och andra har rapporterat om). Ur detta perspektiv, att många, som anslutit till IS, är gravt kriminella, blir brutaliteten och mördandet något mera begripligt. Det är från början mycket fel i huvudet så IS-jihadisterna. (Vi kan jämföra IS med Dirlewangers SS-brigad, som våldtog och mördade civila i Östeuropa under andra världskriget. De var också en samling våldtäktsmän, psykopater och mördare, som vanliga soldater förfasades över).

Vad ska vi då göra med IS-terroristerna? Ställa dem mot väggen och helt enkelt avrätta dem? Tja, kurderna borde nog gjort det, men en rättsstat kan inte agera på det sättet. De som anser att IS-terroristerna ska utredas och dömas på plats, har helt rätt. EU mfl bör sätta upp en internationell domstol i kurdiskt kontrollerat område. På plats finns bättre förutsättningar att hämta vittnen, som kan berätta vad som konkret hänt och direkt utpeka ansvariga. Internationell domstol har vi erfarenhet av och vet hur det ska byggas och organiseras med experter på folkmord och liknande. IS-jihadisterna har begått grova brott mot mänskligheten och ska dömas för detta.

EU får bygga ett antal fängelser på plats där IS-terroristerna och dömda frua får avtjäna sina straff - gärna med straffarbete! EU, vars nationer försett IS med terrorister, bör givetvis stå för kostnaderna. Kurderna har redan betalat mer än tillräckligt med många liv i bekämpandet av IS. Vi ska inte ta några IS-banditer till Sverige! Men de som kommer och kommit ska givetvis få sina straff. Säpo, polisen mfl måste skärpa sig!

Barnen är ett problem för sig. De är ju i princip oskyldiga och måste behandlas på ett helt annat sätt. Vi får börja med att se om de kan tas omhand av sina far- och morföräldrar och/eller syskon, såvida dessa inte också är IS. Resten får sättas i fosterhem. Kanske finns det andra lösningar?

Alf Ronnby

Fil dr i sociologi. Docent i socialt arbete