Debatt: Minskade resurser hotar småskolorna

I mars stod det klart att resurserna för Kaxås skola skulle minska, till stor del som en följd av migrationsverkets avveckling i bygden. Med minskade resurser minskar antalet lärartjänster, med resultatet att de kvarvarande lärarna sagt upp sig då de anser att de inte kan bedriva en bra verksamhet med de förutsättningarna, och plötsligt står vi inför den akuta situationen att framtiden för Kaxås skola är högst oklar efter denna termin.

När vi under våren tagit del av den skolutredning som Krokoms kommun beställt angående skolorna och förskolornas framtid blev vi mycket fundersamma. Utredningen tar inte upp det som kommunen gärna profilerar med till nuvarande och potentiella medborgare, det vill säga att service ska vara nära medborgarna och att det ska finnas levande bygder i kommunen. Utredningen besvarar inte heller de direktiv som kommunledningen lagt fram i beställningen, utan handlar främst om kostnadseffektivitet. Framför allt så vilar den på ett perspektiv som grundar sig på förutsättningar i städer och mer tätbefolkade områden än de vi har i Krokoms kommun, och väger överhuvudtaget inte in de delar i skollagen som tar hänsyn till geografiska förutsättningar och likvärdighet. Eftersom det planeras dialogmöten angående skolan till hösten så började vi förbereda oss inför dessa med att läsa på om skolsystemet och resursfördelningssystemet samt hämta in relevant information från olika håll. När så situationen med Kaxås uppstod blev det plötsligt akut. Vi kallade därför först till ett möte i bygden för att diskutera frågan och möjliga lösningar med föräldrar och boende i Offerdalsbygden. Efter det har vi haft möte med barn- och utbildningsnämnden och framfört de synpunkter och förslag som kom fram. Vi har även skrivit till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med dessa och bett om att träffas. Nu är föräldrar till elever i Kaxås skola kallade till möte och där ska det informeras om vad som kommer att hända till hösten. Vi känner därför att det krävs snabb handling nu.

För Kaxås skola är inte problemet behöriga lärare – det finns bra, behöriga pedagoger som vill arbeta på skolan, men med rätt förutsättningar. Problemet är inte heller lokaler – skolan är nyrenoverad och har ändamålsenliga lokaler. Problemet är inte antalet elever – det finns 32 elever som förväntas börja på skolan hösten 2019. Vill Krokoms kommun ha fler elever till Kaxås skola finns även ett tidigare förslag om att utöka skolans upptagningsområde, något som görs i andra delar av kommunen för att styra elevströmmar. Skolan har många fördelar för elever som behöver vara i mindre grupper, som man kan välja att ta till vara på.

Om vi på allvar ska vara en landsbygdskommun att bo och växa i så har vi inte råd att avveckla såna förutsättningar, utan tvärtom så måste vi börja se hur vi kan bygga utifrån dem. Utifrån de diskussioner och den information som vi har hämtat in så har vi ett antal förslag som vi tror leder till utveckling av bygder i kommunen i stället för avveckling:

Våra förslag är:

# Att Krokoms kommun anslår medel så samtliga nuvarande skolor och förskolor kan finnas kvar under kommande två-årsperiod, med de resurser som behövs - inte utifrån rådande modell för resurstilldelning - till exempel minst 2,8 tjänster på Kaxås skola.

# Att Krokoms kommun under kommande två år utreder skolorna och förskolornas framtid, med hänsyn till de mål som kommunen uttrycker med levande bygder i hela kommunen.

# Att utredningen även har fokus på innovation, nya lösningar och platsanalys utifrån skolornas och förskolornas närområden.

# Att utredningen sker i process med medborgare.

Vi tycker också att det är värt att nämna att vi inte står ensamma i att kämpa för våra skolor på landsbygden, utan tvärtom ser en våg som går över Sverige. Vi är övertygade om att det här är punkten där centraliseringen och avvecklingen av våra landsbygder har nått sitt slut, det går helt enkelt inte att lägga ned mer utan att fullständigt bryta samhällskontraktet mellan stad och land. Det går inte att prata om att hela Sverige ska leva med munnen och samtidigt fortsätta skära med händerna och är det någonstans vi kan börja att vända trenden så är det här i vår egen kommun.

Sara Swedenmark, Susanne Kvarnlöf, Jenni Skarp Andersson, Anna Olofsson Frestadius, Kristina Ernehed, Offerdal