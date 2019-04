Debatt: Militären planerar för gårdagens krig

Det är klart att man kan krångla till saker. Men åtminstone för oss som vuxit upp i de trakter där en massa främmande uniformer nu hållit till i ett par veckor (försvarsövningen Northern Wind) räcker det med "Nordan". (På Överkalix-mål "Nåola" – kan nog vara bra att kunna i skogarna däruppe).

När "Nordan" nu härjat däruppe är det lätt att liknande bilder från tidiga barn- och ungdomsår kommer upp.

För oss tidiga 40-talister var den nästan ständiga militära närvaron mellan Kalix och Torne älv under 40- och 50-talet ett spännande inslag i våra lekar. Vi fick krypa in i de för barnögon mäktiga tälten med rödglödgade kaminer, vi hoppade i halm och hästhö i de stora upplag som byggts under kriget. Och militärbilarna med kanoner på släp, vilka bjässar!

Och pappa i hemvärnet på vakt vid bron över Kalixälven. Minsann, vi saknade inte ingångar i det militära – och även om en viss distans kom med tonåren var också värnplikten något självklart och något som inte ifrågasattes.

Med åren kom ett intresse för historia, länders strider, avgörande skeenden. Finlands segrar vid Raatevägen och Suomussalmi.

Svaga glimtar information från pågående "Nordan" pytsas ut, inte för mycket, osäkert vad medelsvensson egentligen tycker om främmande unifomer på vår mark. Men dessa svaga glimtars räcker. En märklig deja-vu känsla griper. Detta har vi sett, detta har vi läst om. 60-70 år sen!

Det sägs ju att militären planerar för gårdagens krig. Men det som nu övats för däruppe verkar ha mer än en mansålder bakom sig. Kan fi verkligen fortfarande "fångas i mottin*"?

Hört talas om t ex kryssnings-och medeldistansrobotar? Hört talas om taktiska kärnvapen. Tror ansvariga militärer och försvarspolitiker att något land, kanske pressat till alternativet underkastelse, skulle avstå från att använda all sin vapentekniska kapacitet? Om svar "nej" – tror de då att denna kapacitet sätts in mot skogarna uppe i övre Norrland?

Nobelpristagare och andra välrenommerade forskare har redogjort för vad som sannolikt drabbar Sverige vid en militär konflikt i närområdet. Våra storstäder torde enligt deras åsikt bli primära mål för förödande anfall.

Apropå Raate – lämnat ensam gjorde Finland heroiskt motstånd 1939 mot grannen i öster.

1941 gjorde Finland misstaget att förlita sig på den tidens mäktigaste militärmakt, Tyskland, och gå mot öster. Det straffade sig.

I dag förlitar sig Sverige, Finland och övriga Norden på nutidens mäktigaste militärmakt. (Starka militära muskler tycks lätt leda till svårartad hybris.)

Finns det något märkligare, mer skrämmande ord än kärnvapenparaply?

Och här övas som om fienden kommer i kolonner längs vägarna öster om Överkalix.

När ska Sverige åter finna lust och förmåga att använda de sk diplomatiska medlen för att säkra sin fred? Det är hög tid.

Alternativet är att många, många fler får "betala det yttersta priset", som militären sa om den tragiska dödsolyckan under Northern Wind.

* Motti: Enligt Wikipedia slang för en taktisk manöver som gick ut på att splittra fiendens förband till flera små enheter, vilka man fokuserade merparten av styrkan på. Man omringade dessa grupper med små och lätta trupper, till exempel soldater på skidor vintertid, för att sedan successivt eliminera dem en och en.

Bror Tegelid

Östersund

född och uppvuxen i Överkalix